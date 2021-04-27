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Росія планувала масштабну кібератаку проти України: подробиці

27 квітня, 11:46

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Російські спецслужби за допомогою жителя Запоріжжя хотіли заблокувати роботу об'єктів інформаційної та критичної інфраструктури

Росія знову планувала масштабну хакерську атаку на державні органи України, але українським фахівцям вдалося викрити плани агресора і затримати завербованого хакера.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Цим хакером виявився житель Запоріжжя. Через інтернет він отримав від громадянина РФ пропозицію про конфіденційне співробітництво. Хакер погодився за гроші вести підривну діяльність проти України. Він зобов'язався здійснити цільову вірусну атаку на державні електронні інформаційні ресурси.

Спецслужба дізналася, що російські куратори доручили йому передати українським чиновникам замаскований файл зі шпигунським програмним забезпеченням.

"Ціллю атаки були центральні органи влади та органи місцевого самоврядування, а мета зловмисників – заблокувати роботу об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

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У ході обшуків СБУ вилучила електронні носії інформації з файлами наданого іноземними спецслужбами програмного забезпечення, листування з кураторами РФ. Організатору повідомлено про підозру у державній зраді.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше СБУ провела у Києві масштабну спецоперацію і заблокувала діяльність транснаціонального хакерського угруповання.

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Росія СБУ хакер кібератака

Джерело: Сьогодні

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