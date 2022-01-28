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Росія планувала серію терактів Україні: що відомо (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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28 січня, 16:21
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СБУ зафіксувала окремі елементи розмови між агентом РФ та знайденим ним виконавцем
СБУ затримала агента російських спецслужб
СБУ затримала агента російських спецслужб / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський агент планував серію терактів в Україні. Йдеться про зловмисника, про затримання якого повідомлялося у січні. На підтвердження його намірів СБУ опублікувала докази.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Докази СБУ

"Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності агента військової розвідки РФ, який планував низку терактів в Одесі. Раніше зловмисника затримали "на гарячому", коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів", - йдеться у повідомленні.

На записах зафіксовані окремі елементи розмови між агентом РФ та знайденим ним виконавцем, зокрема йдеться про:

  • пошкодження пам'ятника Героїв Небесної Сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу;
  • підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі ООС;
  • про співпрацю з російською розвідкою та навички стрільби з гранатомета;
  • про планування серії терактів на Одещині, зокрема на території військової частини.

Покарання

Наразі російського агента взято під варту, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу. Йому загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 12 років із конфіскацією майна або без такої.

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Що було раніше

10 січня у прокуратурі Одещини повідомили про затримання в Одесі агента спецслужб РФ за підозрою у скоєнні та підготовці терактів.

Агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб.

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Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють із території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Якою була мета агента

Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації на Одещині.

Він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року, облив пам'ятник загиблим у війні з РФ українцям. Наступними об'єктами зазіхання агента мали стати офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного штибу, а також військова техніка в Одеській області.

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