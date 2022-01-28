Росія планувала серію терактів Україні: що відомо (відео)

Російський агент планував серію терактів в Україні. Йдеться про зловмисника, про затримання якого повідомлялося у січні. На підтвердження його намірів СБУ опублікувала докази.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Докази СБУ
"Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності агента військової розвідки РФ, який планував низку терактів в Одесі. Раніше зловмисника затримали "на гарячому", коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів", - йдеться у повідомленні.
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На записах зафіксовані окремі елементи розмови між агентом РФ та знайденим ним виконавцем, зокрема йдеться про:
- пошкодження пам'ятника Героїв Небесної Сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу;
- підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі ООС;
- про співпрацю з російською розвідкою та навички стрільби з гранатомета;
- про планування серії терактів на Одещині, зокрема на території військової частини.
Покарання
Наразі російського агента взято під варту, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу. Йому загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 12 років із конфіскацією майна або без такої.
Що було раніше
10 січня у прокуратурі Одещини повідомили про затримання в Одесі агента спецслужб РФ за підозрою у скоєнні та підготовці терактів.
Агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб.
Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють із території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.
Якою була мета агента
Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації на Одещині.
Він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року, облив пам'ятник загиблим у війні з РФ українцям. Наступними об'єктами зазіхання агента мали стати офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного штибу, а також військова техніка в Одеській області.
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