Росія подала на Україну в Європейський суд: на що скаржиться агресор

Окупанти звинуватили Україну в усьому, що самі накоїли на Донбасі, але намагаються перекласти провину на Київ

Росія поскаржилася на Україну в ЄСПЛ. Фото: echr.coe.int

Росія звернулася до Європейського суду з прав людини з міждержавною скаргою проти України, в якій цинічно нарікає на нібито порушення українською владою прав людини, зокрема стосовно росіян. Про це повідомляє Генеральна прокуратура РФ.

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Скарга подана на підставі статті 33 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. У списку претензій, які Москва висуває до Києва, десять пунктів:

загибель людей на Євромайдані у 2014 році, під час пожежі у Будинку профспілок в Одесі і під час війни на Донбасі;

заборона роботи російських ЗМІ і журналістів;

дискримінація російськомовного населення і витіснення російської мови з суспільної сфери;

дискримінація російського бізнесу;

загибель людей і знищення майна в результаті "обстрілів Збройними силами України" суміжної території РФ;

позбавлення жителів т.зв. "Л/ДНР" можливості участі у виборах до центральних органів влади;

блокування Північно-Кримського каналу як основного джерела прісної води для жителів окупованого Росією Криму;

напади на дипломатичні представництва Росії;

катастрофа літака MH17 внаслідок незакриття владою України повітряного простору над зоною бойових дій;

відмова від надання необхідної правової допомоги російським слідчим органам у розслідуванні "скоєних злочинів".

У скарзі заявлено клопотання про застосування ЄСПЛ забезпечувальних заходів відповідно до правила 39 Регламенту, що зобов'язують Україну негайно припинити блокування водопостачання Криму, дозволити російській нацменшині навчання на рідній мові, скасувати заборону на мовлення російськомовних телеканалів і відновити доступ до російських сайтів.

Нагадаємо, 17 лютого Європейський суд з прав людини зажадав від влади Росії негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального зі слідчого ізолятора. Однак РФ відмовилася виконувати вимогу ЄСПЛ.

Через кілька днів Україна подала в ЄСПЛ новий позов проти Росії.