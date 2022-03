Росія визнала, що використовує проти українців зброю з "вакуумними бомбами"

Росія визнала, що в ході війни проти України використала систему залпового вогню ТОС-1 "Солнцепек", на якій можуть застосовувати термобаричні боєприпаси.

Про це повідомив російський телеканал "Звєзда", що належить Міноборони РФ.

9 березня телеканал оприлюднив інформацію, що артилерист-окупант Сергій Губарєв 4 березня в бою з ЗСУ в Чернігівській області застосував систему ТОС-1А "Солнцепек".

На це відреагувало Міністерство оборони Британії, яке наголосило, що на ТОС-1А росіяни можуть використовувати термобаричні боєголовки (їх ще називають "вакуумними бомбами"). Застосування російськими окупантами системи ТОС-1А проти цивільного населення України суперечить міжнародному праву щодо ведення війни.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



#StandWithUkrainepic.twitter.com/d8PLQ0PhQD