Росія визнала, що використовує проти українців зброю з "вакуумними бомбами"

Міжнародні конвенції щодо ведення війни забороняють застосування такої зброї

Росія використовує в Україні заборонене озброєння. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія визнала, що в ході війни проти України використала систему залпового вогню ТОС-1 "Солнцепек", на якій можуть застосовувати термобаричні боєприпаси.

Про це повідомив російський телеканал "Звєзда", що належить Міноборони РФ.

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9 березня телеканал оприлюднив інформацію, що артилерист-окупант Сергій Губарєв 4 березня в бою з ЗСУ в Чернігівській області застосував систему ТОС-1А "Солнцепек".

На це відреагувало Міністерство оборони Британії, яке наголосило, що на ТОС-1А росіяни можуть використовувати термобаричні боєголовки (їх ще називають "вакуумними бомбами"). Застосування російськими окупантами системи ТОС-1А проти цивільного населення України суперечить міжнародному праву щодо ведення війни.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



#StandWithUkrainepic.twitter.com/d8PLQ0PhQD — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 9, 2022

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Термобаричні боєголовки заборонені

Вони вибухають у два етапи. Спершу боєголовка викидує запальну суміш у формі аерозолю, а потім вибухає інша частина, яка підриває розпилений довкола аерозоль. Через таку дію термобаричні боєприпаси мають значно потужнішу силу ураження та вибуховою хвилею.

Відповідно до міжнародних конвенцій щодо ведення війни, такі термобаричні боєприпаси заборонено застосовувати проти військових об’єктів чи живої сили противника, якщо вони можуть уразити цивільне населення. Крім того, термобаричні боєприпаси заборонено застосовувати проти військових, якщо отримана вигода не виправдовує їхнє застосування.

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