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Росія продовжує зазнавати втрат: у ЗСУ повідомили про знищену техніку РФ

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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3 березня, 03:53
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Росія як почала війну проти України, так і програє її
Росія поступово втрачає військових та техніку/Фото: Генштаб ЗСУ, колаж: "Сьогодні"
Росія поступово втрачає військових та техніку/Фото: Генштаб ЗСУ, колаж: "Сьогодні"

Росія продовжує зазнавати втрат на війні з Україною, яку сама оголосила. Щодня сили РФ слабшають.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Деталі

2 березня екіпажі бойових літаків Су-24М та Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

"Протягом доби зенітними ракетними підрозділами знищено три ворожі літаки і два вертольоти окупантів", — йдеться в повідомленні.

Як розпочалася війна?

Зранку 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у ряді міст України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада зробила велику помилку, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ уже були знищені. Збройні сили України тримають усе під контролем. Народ України не віддасть жодного міліметра нашої землі окупантам. Ворог понесе покарання за свої дії.

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