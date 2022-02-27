Росія зірвала можливі переговори з Україною – ОПУ

На Банковій порадили росіянам вирушити туди, куди було послано корабель окупантів

Никифоров послав росіян, які чекають у Гомелі. Колаж "Сьогодні"

Україна розглядала варіант переговорів з Росією у білоруському Гомелі, проте Москва "поховала" цю можливість безглуздою вимогою, щоб ЗСУ склали зброю. Тому української делегації там не буде, попри те, що на неї чекають росіяни. Про це заявив у Facebook речник президента України Сергій Никифоров.

За його словами, на Банковій в курсі, що російська делегація прибула в Гомель і чекає на представників України.

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"Маю заявити, що представників України там не буде. Такий формат справді обговорювався. Але в останній момент перемовники РФ висунули вимогу, що українська армія повинна спершу скласти зброю. На це негайно отримали пропозицію вирушити за "російським військовим кораблем". Тому їхні сьогоднішні заяви і рішення демонстративно їхати до Гомеля – є лише інформаційним тиском і спробою перекласти відповідальність за зрив на Україну", – написав Никифоров.

Спікер Банкової заявив, що Україна готова до переговорів, але не готова вислуховувати будь-які попередні умови агресора.

"Також у питаннях безпеки нашої делегації ми змушені були б покладатися на гарантії сторони, що приймає. Зважаючи на попередні події (агресію з території Білорусі. – Ред.), такі гарантії коштують дуже мало", – наголосив він.

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Переговори РФ та України поки що під питанням

Напередодні російська сторона сама запропонувала провести переговори у Мінську, і Путін нібито доручив відправити російську делегацію до Білорусі. Ось тільки президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що українська делегація або він сам не поїдуть до країни, з якої обстрілюють Україну ракетами. Глава держави запропонував Москві кілька інших варіантів, але росіяни відмовляються.

Також Зеленський звернувся до білорусів та заявив, що зараз вони не на нашому боці. За його словами, зараз багато українських міст виживають в таких умовах, які востаннє були в Україні і в тому числі в Білорусі під час Другої світової війни.

Сьогодні з території Білорусі було запущено крилату ракету у бік Києва, але її вдалося перехопити Повітряним силам України.