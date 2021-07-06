Росія влаштувала підставу новому представникові ОБСЄ: Гармаш про провокацію у ТКГ

Сергій Гармаш. Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Новий представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Сільвія Берман потрапила у конфуз під час сьогоднішнього засідання політичної підгрупи, де російська делегація обдурила її і провела на переговори терористку з т.зв. "ДНР" Майю Пирогову. Про це розповів представник ОРДО від України Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, сьогодні вона дебютувала в мінських переговорах, але вийшло невдало.

"Почалося з невеликого конфузу. Вона ще не зовсім увійшла к курс справ і цим скористалася російська делегація – запропонувала їй оголосити неформальне засідання формальним. Вона це зробила. За стіл переговорів сіли ми, представники ОРДЛО від України. Після цього ввели у віртуальну кімнату переговорів Майю Пирогову від ОРДО (запрошена Росією). Ми вийшли з кімнати переговорів, тому що ми не будемо сидіти за одним столом з людиною, засудженою за тероризм", – сказав Гармаш.

Реклама

Читайте також: Чи замінять Кравчука в ТКГ через проблеми з серцем? У Зеленського дали відповідь

У результаті виникла незручна ситуація, коли Сільвія Берман опинилася фактично одна у переговорній кімнаті і це питання довелося врегулювати додатковими контактами на рівні телефонних дзвінків. Переговори продовжилися як неофіційна зустріч.

"Який висновок можна зробити з її дебюту? Вона, на жаль, заявила про продовження колишніх практик, напрацьованих Морелем, у тому числі не цікавитися статусом учасників Контактної групи", – додав парламентар.

Як повідомляли новини "Сьогодні", за підсумками минулого засідання ТКГ глава української делегації Леонід Кравчук заявляв, що Росія порушує міжнародний договір про ядерну зброю, відмовляючись пускати інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території.