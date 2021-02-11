Росія в люті: головні заяви країн на засіданні Радбезу ООН

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй провела засідання, присвячене шостій річниці підписання комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

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Сайт "сьогодні" зібрав головні заяви країн-учасниць.

Франція

ми не будемо миритися з невиконанням РФ Мінських домовленостей;

Росія відповідальна за конфлікт на Донбасі.

Норвегія

підтримуємо територіальну цілісність України, включно з Кримом;

засуджуємо російську агресію;

закликаємо РФ вивести свої війська з території України;

високо оцінюємо півроку режиму припинення вогню;

закликаємо Росію забезпечити вільний доступ представників міжнародних гуманітарних організацій вільне пересування і доступ до осіб, які утримуються на окупованих територіях;

вітаємо роботу Нормандського формату і ТКГ.

Естонія

Росія сьомий рік грубо порушує міжнародні угоди, зокрема, Статут ООН;

дії РФ є загрозою для міжнародного миру та безпеки;

91% порушень, пов'язаних з відведення важкої техніки, зафіксовані на території, яку не контролює уряд України.

США

Росія підриває прогрес, при цьому навчає, озброює і фінансує маріонеток так званих "ЛДНР";

Кремль є підбурювачем конфлікту на Донбасі;

США підтримують територіальну цілісність України і ніколи не визнають окупацію Криму;

Санкції через російську агресію будуть зберігатися до тих пір, поки Росія не змінить свій курс.

Україна

в січні-лютому 2021 року кількість порушень режиму припинення вогню з боку російських незаконних збройних формувань значно зросла;

обструкції і блокування стають нормою поведінки російської делегації в ТКГ;

Росія демонструє неповагу до норм і принципів міжнародного права;

Кремль поставляє на окуповану територію озброєння, боєприпаси і персонал;

РФ перетворила окремі райони Донецької і Луганської областей, а також Крим в свій великий військовий форпост;

Росія продовжує видавати сотні тисяч паспортів українським громадянам, які проживають на окупованих територіях;

через дії країни-агресора Донбас знаходиться на межі екологічної катастрофи.

Росія

У відповідь на всі звинувачення представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Німеччина і Франція "потурають фантазіям про російську агресію" в Україні. І, тим самим, вони є співучасниками злочинів на Донбасі.

Він також нагадав, що в грудні 2020 року Рада безпеки ООН провела засідання і заслухала "справжніх представників Донбасу".

"До речі, українська делегація і її західні покровителі, включаючи членів нормандського формату Німеччину і Францію, ухилилися від участі. Де ж тоді ваші принципи. Ті, хто підтримують лише одну сторону конфлікту і потурають хворобливих фантазій про російської агресії, не можуть називати себе посередниками. Ви, панове, швидше співучасники творяться Києвом злочинів проти населення Донбасу, – сказав Небензя.

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