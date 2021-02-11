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Росія в люті: головні заяви країн на засіданні Радбезу ООН

11 лютого, 23:01

Віталій Семченко Віталій Семченко

Всі країни засудили РФ через агресію в Україні

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй провела засідання, присвячене шостій річниці підписання комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

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Сайт "сьогодні" зібрав головні заяви країн-учасниць.

Франція

  • ми не будемо миритися з невиконанням РФ Мінських домовленостей;
  • Росія відповідальна за конфлікт на Донбасі.

Норвегія

  • підтримуємо територіальну цілісність України, включно з Кримом;
  • засуджуємо російську агресію;
  • закликаємо РФ вивести свої війська з території України;
  • високо оцінюємо півроку режиму припинення вогню;
  • закликаємо Росію забезпечити вільний доступ представників міжнародних гуманітарних організацій вільне пересування і доступ до осіб, які утримуються на окупованих територіях;
  • вітаємо роботу Нормандського формату і ТКГ.

Естонія

  • Росія сьомий рік грубо порушує міжнародні угоди, зокрема, Статут ООН;
  • дії РФ є загрозою для міжнародного миру та безпеки;
  • 91% порушень, пов'язаних з відведення важкої техніки, зафіксовані на території, яку не контролює уряд України.

США

  • Росія підриває прогрес, при цьому навчає, озброює і фінансує маріонеток так званих "ЛДНР";
  • Кремль є підбурювачем конфлікту на Донбасі;
  • США підтримують територіальну цілісність України і ніколи не визнають окупацію Криму;
  • Санкції через російську агресію будуть зберігатися до тих пір, поки Росія не змінить свій курс.

Україна

  • в січні-лютому 2021 року кількість порушень режиму припинення вогню з боку російських незаконних збройних формувань значно зросла;
  • обструкції і блокування стають нормою поведінки російської делегації в ТКГ;
  • Росія демонструє неповагу до норм і принципів міжнародного права;
  • Кремль поставляє на окуповану територію озброєння, боєприпаси і персонал;
  • РФ перетворила окремі райони Донецької і Луганської областей, а також Крим в свій великий військовий форпост;
  • Росія продовжує видавати сотні тисяч паспортів українським громадянам, які проживають на окупованих територіях;
  • через дії країни-агресора Донбас знаходиться на межі екологічної катастрофи.

Росія

У відповідь на всі звинувачення представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Німеччина і Франція "потурають фантазіям про російську агресію" в Україні. І, тим самим, вони є співучасниками злочинів на Донбасі.

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Він також нагадав, що в грудні 2020 року Рада безпеки ООН провела засідання і заслухала "справжніх представників Донбасу".

"До речі, українська делегація і її західні покровителі, включаючи членів нормандського формату Німеччину і Францію, ухилилися від участі. Де ж тоді ваші принципи. Ті, хто підтримують лише одну сторону конфлікту і потурають хворобливих фантазій про російської агресії, не можуть називати себе посередниками. Ви, панове, швидше співучасники творяться Києвом злочинів проти населення Донбасу, – сказав Небензя.

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Росія Радбез ООН агресія Росії мінські угоди війна на Донбасі
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