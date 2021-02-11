Росія в люті: головні заяви країн на засіданні Радбезу ООН

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй провела засідання, присвячене шостій річниці підписання комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.
Сайт "сьогодні" зібрав головні заяви країн-учасниць.
Франція
- ми не будемо миритися з невиконанням РФ Мінських домовленостей;
- Росія відповідальна за конфлікт на Донбасі.
Норвегія
- підтримуємо територіальну цілісність України, включно з Кримом;
- засуджуємо російську агресію;
- закликаємо РФ вивести свої війська з території України;
- високо оцінюємо півроку режиму припинення вогню;
- закликаємо Росію забезпечити вільний доступ представників міжнародних гуманітарних організацій вільне пересування і доступ до осіб, які утримуються на окупованих територіях;
- вітаємо роботу Нормандського формату і ТКГ.
Естонія
- Росія сьомий рік грубо порушує міжнародні угоди, зокрема, Статут ООН;
- дії РФ є загрозою для міжнародного миру та безпеки;
- 91% порушень, пов'язаних з відведення важкої техніки, зафіксовані на території, яку не контролює уряд України.
США
- Росія підриває прогрес, при цьому навчає, озброює і фінансує маріонеток так званих "ЛДНР";
- Кремль є підбурювачем конфлікту на Донбасі;
- США підтримують територіальну цілісність України і ніколи не визнають окупацію Криму;
- Санкції через російську агресію будуть зберігатися до тих пір, поки Росія не змінить свій курс.
Україна
- в січні-лютому 2021 року кількість порушень режиму припинення вогню з боку російських незаконних збройних формувань значно зросла;
- обструкції і блокування стають нормою поведінки російської делегації в ТКГ;
- Росія демонструє неповагу до норм і принципів міжнародного права;
- Кремль поставляє на окуповану територію озброєння, боєприпаси і персонал;
- РФ перетворила окремі райони Донецької і Луганської областей, а також Крим в свій великий військовий форпост;
- Росія продовжує видавати сотні тисяч паспортів українським громадянам, які проживають на окупованих територіях;
- через дії країни-агресора Донбас знаходиться на межі екологічної катастрофи.
Росія
У відповідь на всі звинувачення представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Німеччина і Франція "потурають фантазіям про російську агресію" в Україні. І, тим самим, вони є співучасниками злочинів на Донбасі.
Він також нагадав, що в грудні 2020 року Рада безпеки ООН провела засідання і заслухала "справжніх представників Донбасу".
"До речі, українська делегація і її західні покровителі, включаючи членів нормандського формату Німеччину і Францію, ухилилися від участі. Де ж тоді ваші принципи. Ті, хто підтримують лише одну сторону конфлікту і потурають хворобливих фантазій про російської агресії, не можуть називати себе посередниками. Ви, панове, швидше співучасники творяться Києвом злочинів проти населення Донбасу, – сказав Небензя.
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