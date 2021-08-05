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Росіянам соромно за Крим – Зеленський

5 серпня 2021 19:37

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна

Багато жителів РФ підтримують єдність України і бачать Донбас українським

Володимир Зеленський заявив, що росіянам соромно за Крим

Володимир Зеленський заявив, що росіянам соромно за Крим / Фото: Офис Президента Украины, Reuters/Maxim Shemetov

У Росії багато росіян, яким соромно за дії РФ в питаннях анексії Криму. Так вважає президент України Володимир Зеленський. Про це глава держави заявив під час інтерв'ю телеканалу "Дом".

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За його словами, в РФ багато росіян підтримують єдність України і бачать Донбас українським.

"Є величезна кількість російських людей, які підтримують єдину Україну, підтримують Донбас і бачать його тільки українським. Знають. І їм неприємно. Взагалі-то, їм соромно за все, що пов'язано з Кримом. Взагалі-то, дуже соромно", – заявив Зеленський.

Президент упевнений, що російська історія буде оплакувати свої ж кроки і рішення щодо Криму. Саме півострів Зеленський називає "першою свічкою".

"Чому я сказав Криму, а не Донбасу? Не тому що на Донбасі менша рана. На Донбасі велика рана. Загиблих набагато більше, набагато, тисячі людей. Тому що Крим – це перший свічка. Це перший ось цей вогник, через який два народи, реально покоління, може, покоління на два, так один до одного ставляться. Не хочуть бачити, не хочуть чути. Багато російськомовних українців перейшли на українську мову. Ми всі говоримо українською мовою. Але багато хто перейшов, бо їм неприємно навіть, тому що вбили брата, батька ", – заявив президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін не бажає закінчувати війну на Донбасі. Однак тільки від нього зараз залежить питання припинення вогню, вважає глава української держави.

Крім того, в своєму інтерв'ю Зеленський згадав, як у 2014 році з "Кварталом" приїжджав виступати в Донецьк. Уже тоді він побоювався, що буде такий результат на Донбасі.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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