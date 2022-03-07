Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Росіяни "повісили ніс" і втрачають наступальний потенціал: зведення Генштабу ЗСУ

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 березня, 13:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російські війська не залишають спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей
Окупанти втрачають бойовий дух
Окупанти втрачають бойовий дух / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на велику кількість військ, у окупантів низький морально-психологічний стан. Зазнавши втрат, підрозділи супротивника втрачають наступальний потенціал і масово здаються в полон. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що ворог зосереджує основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 12:00 7 березня.

Реклама

Куди намагаються прорватися окупанти

На поліському напрямку російські окупанти зосереджують основні зусилля на оточенні Києва.

На окупованих територіях ворог намагається одразу встановити адміністративно-поліцейський режим за допомогою неприховуваного терору, спрямованого на місцеве населення.

Продовжується підготовка окупантів до наступу на Вишгород.

Реклама

Ворогом здійснюється підготовка до відновлення наступу у напрямках: на н.п. Гостомель, Ірпінь, Стоянка.

На Сіверському напрямку супротивник основні зусилля зосередив на напрямках: н.п. Бровари – до 2 БТГр; у районах н.п. Семенівка, Мена, Бобровиця – до 3 БТГр; н.п. Бориспіль – до 4 БТГр.

Російський загарбник намагається забезпечити тактичну перевагу у Броварському та Бориспільському районах.

Реклама

Окупанти роблять спроби встановити контроль над Черніговом. Намагаються провести підготовку до наступу на Суми.

На Слобожанському напрямку противник силами підрозділів танкової армії, двох загальновійськових армій та армійського корпусу намагається продовжити наступ у напрямку Дніпра.

Основні зусилля зосереджені на напрямках Канева, Дніпра та Сєвєродонецька.

Здійснює перегрупування для продовження наступу на певних напрямках для взяття під контроль Канівської ГЕС.

На Донецькому напрямку противник силами до семи БТГр продовжує наступальні дії у напрямках міст Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області. Незважаючи на великі втрати, просувається у напрямку Волновахи.

Водночас, ворог намагається прорвати оборону міста в районах зап. околиці Маріуполя, Старого Криму. Удачі немає.

На Таврійському напрямку загарбник силами до 17 БТГр утримує рубежі у Херсонській області. Основні зусилля зосереджено на напрямках: Миколаїв – до 2 БТГр, Вознесенськ – до 2 БТГр, Білгород-Дністровський – до БТГр, Запоріжжя – до 4 БТГр; Маріуполь – до 3 БТГр.

Противник здійснює перегрупування військ для подальшого наступу на місто Запоріжжя. Терміново відновлює злітно-посадкову смугу на аеродромі Мелітополь.

На Бессарабському напрямку противник активних дій не робить, але військовослужбовці оперативної групи російських військ у зоні безпеки самопроголошеної ПМР перебувають у підвищеному ступені бойової готовності.

12-й день війни в Україні

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Пункти пропуску на кордоні працюють цілодобово – Держприкордонслужба Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день одинадцятий. Нові санкції для РФ та великі втрати окупантів – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Прийняв вогонь на себе. Підполковник Вагоровський Едуард Миколайович. Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим льотчикам піднятися у повітря. Герой України (посмертно).

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Капітан запасу Сергій Чижиков, мобілізований з Укрпошти, збив російський літак, який бомбив Чернігів. Новітній Су-35 (вартість - $50 млн) було знищено поштарем-ракетником за допомогою ПЗРК «Ігла-1». Точна доставка “бандеролі” - пишаємось!
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти