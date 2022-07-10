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"Російська ракета розірвалась неподалік": гуморист Юрій Ткач розповів шокуючу історію

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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10 липня, 15:56
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Довірив свою історію гуморист Музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова
Юрій Ткач поділився шокуючою історією
Юрій Ткач поділився шокуючою історією / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська ракета розірвалась неподалік та дуже налякала маленьку Лізу, доньку відомого українського гумориста Юрія Ткача. Після цього батько вирішив евакуювати родину, а сам повернувся до важливих справ.

Юрій записував свою історію на Великдень і сподівався, що хоча б у велике свято росіяни перестануть стріляти. Але цього не сталося. Артист упевнений, що жоден житель нашої країни не очікував того, що відбувається зараз.

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"Настрій іде хвилями. Іноді буває, що дуже сильно накриває. Але тримаєш себе в руках. Кажеш собі, що тебе так не накриває, як тих людей, які зараз боронять Україну", — ділиться Юрій.

Артист вивозив у безпечні умови дружину з дитиною та собакою, друзів і родичів. Зупинилися у Вінниці. Але у першу ж ніч усього за два кілометри від них пролунав страшний вибух. А наступного дня обстріляли телевежу. Це була остання крапля.

Побачивши, що дитина у шоковому стані, Юрій та його дружина зрозуміли — треба їхати. Жінка з донькою перебувають у Болгарії, а батько залишився вдома. Він намагається зберігати оптимізм та вірити у краще для України.

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"Треба триматися, треба йти далі. Все у нас вийде, все буде добре. Перемога скоро буде за нами", — каже Юрій.

Дивіться та слухайте його історію за посиланням.

Свою історію Юрій Ткач довірив Музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це найбільший у світі архів історій мирних жителів України, які постраждали від війни. Архів музею вже налічує понад 20 тисяч історій.

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Розкажіть свою історію!

Зробити це можна так:

  • напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних та #розкажіть_свою_історію й запросіть друзів та рідних долучитися;
  • відвідайте портал музею та натисніть "Розповісти історію";
  • зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

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