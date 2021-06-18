Російська мережа магазинів Mere в Україні не працюватиме – Данілов

За словами секретаря РНБО, відкриття цієї мережі магазинів є спецоперацією російських спецслужб

Російська мережа магазинів Mere на території України не працюватиме.

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Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, відкриття магазинів, які є проектом власників мережі дискаунтерів "Світлофор", є спецоперацією російських спецслужб.

"Це спецоперація російських спецслужб, які мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виробничого процесу для досягнення своїх політичних цілей", – розповів Данілов.

Він підкреслив, що за це також мають нести відповідальність мери і депутати.

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"Коли вони говорять, що у них не вистачає повноважень, то шановні друзі, було б бажання. Повноваження на сьогодні наша Конституція, наші закони дають всім, починаючи від місцевого самоврядування і закінчуючи всіма іншими інститутами. Цими повноваженнями потрібно користуватися і застосовувати", – сказав Данілов.

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