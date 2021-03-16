Російські дипломати "визнали" Крим українським: фото яскравого троллінгу

В Україні знову потролили російських дипломатів згадкою про те, що Крим – це Україна. Ця весела акція пройшла з нагоди річниці незаконного т.зв. референдуму про "приєднання" півострова до Росії. Про це повідомив в Telegram журналіст Олександр Цаплієнко.
"Весела була сьогодні ніч у російських дипломатів. В ніч з 15 на 16 березня дипломати РФ, які перебувають в Україні, з'явилися на друкованих плакатах, де "від першої особи" визнали факт незаконної анексії Росією АР Крим", – написав він.
За його словами, ці плакати з'явилися скрізь, де працюють і живуть російські дипломати, в тому числі і біля посольства РФ в Україні, "а дизайн автомобілів російської агентури значно поліпшили стильні тризуби".
Крім того, плакати розвісили і біля дипломатичних представництв іноземних держав в Києві, а саме: біля посольств Киргизстану, Таджикистану, Казахстану, Молдови, ФРН, Франції, Вірменії, Великобританії, Білорусі та США. Ймовірно як солідарності з українським народом проти окупації Криму.
"Вишуканий тролінг – це хороший спосіб нагадати світові обличчя агресора" , – додав Цаплієнко.
Відзначимо, що це вже далеко не перший раз дипломатам з РФ нагадують про окупацію Криму. Як повідомляли новини "Сьогодні", 24 лютого СБУ потролила росіян.
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