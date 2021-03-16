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Російські дипломати "визнали" Крим українським: фото яскравого троллінгу

16 березня, 11:07

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Плакати із зображеннями дипломатів РФ з'явилися і біля інших іноземних посольств

В Україні знову потролили російських дипломатів згадкою про те, що Крим – це Україна. Ця весела акція пройшла з нагоди річниці незаконного т.зв. референдуму про "приєднання" півострова до Росії. Про це повідомив в Telegram журналіст Олександр Цаплієнко.

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"Весела була сьогодні ніч у російських дипломатів. В ніч з 15 на 16 березня дипломати РФ, які перебувають в Україні, з'явилися на друкованих плакатах, де "від першої особи" визнали факт незаконної анексії Росією АР Крим", – написав він.

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Фото журналіста Андрія Цаплієнка
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Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

За його словами, ці плакати з'явилися скрізь, де працюють і живуть російські дипломати, в тому числі і біля посольства РФ в Україні, "а дизайн автомобілів російської агентури значно поліпшили стильні тризуби".

Фото журналіста Андрія Цаплієнка
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Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

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Крім того, плакати розвісили і біля дипломатичних представництв іноземних держав в Києві, а саме: біля посольств Киргизстану, Таджикистану, Казахстану, Молдови, ФРН, Франції, Вірменії, Великобританії, Білорусі та США. Ймовірно як солідарності з українським народом проти окупації Криму.

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"Вишуканий тролінг – це хороший спосіб нагадати світові обличчя агресора" , – додав Цаплієнко.

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Фото журналіста Андрія Цаплієнка

Відзначимо, що це вже далеко не перший раз дипломатам з РФ нагадують про окупацію Криму. Як повідомляли новини "Сьогодні", 24 лютого СБУ потролила росіян.

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Крим окупація троллинг посольство РФ
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