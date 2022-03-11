Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Російські інформатори, перебіжчики та 10 бойовиків "ЛНР" – СБУ провела масові затримання зрадників України (відео)

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 березня, 16:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співробітники спецслужби провели операції у Донецькій, Луганській та Полтавській областях
СБУ затримала спільників російських окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"
СБУ затримала спільників російських окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Співробітники Служби безпеки України провели низку важливих операцій та затримали російських інформаторів. Про це повідомив прес-центр СБУ у п'ятницю, 11 березня.

Так, у Донецькій області спецслужба викрила та затримала двох спільників окупантів.

Реклама

"Одна із затриманих – місцева мешканка, яка передавала дані про техніку та передислокацію ЗСУ. Інформацію від неї приймав так званий "депутат другого скликання Народної ради "ДНР" через заборонену соцмережу", – йдеться у повідомленні.

Інший зловмисник – колишній поліцейський Слов'янська. Він передавав дані про пересуванні ЗСУ поблизу міста та гори Карачун. За це бойовики "ДНР" пообіцяли йому одну з керівних посад в окупаційній адміністрації після захоплення території російськими загарбниками.

У Сєвєродонецьку СБУ затримала навідників російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто. Один із них діяв за дорученням бойовика на прізвисько "Ілля", який зараз воює проти ЗСУ у складі 2-го армійського корпусу військ РФ.

Реклама

"Зрадник ходив вулицями Сєвєродонецька, фіксував розміщення техніки та українських військовослужбовців, і передавав ворогові. Незабаром у ці райони міста летіли російські снаряди", – розповіли у спецслужбі.

Ще один місцевий житель готувався передати ворогові розвідувальні дані. Причому його діями керував той самий бойовик. Зловмисника було вчасно затримано.

У Луганській області співробітники СБУ провела допит захоплених у полон учасників так званих військових підрозділів "ЛНР", розбитих у боях під Сєверодонецьком.

Реклама

"Йдеться про десятьох жителів тимчасово окупованої території Луганщини, яких окупанти "мобілізували" на війну проти України. Бойовики не лише брали участь у бойових діях, а й вели розвідку, мінували автодороги", – повідомили у СБУ.

У Полтавській області слідчі спецслужби кваліфікували дії трьох місцевих жителів, які перейшли на бік ворога та брали участь у пропагандистській акції російських ЗМІ як держзраду. Вони закликали українських військовослужбовців не чинити опір військам окупанта і переходити на бік ворога. Усіх підозрюваних затримано.

Раніше сайт "Сьогодны" повідомляв, що російський загарбник так хотів здатися у полон українцям, що здав не лише свою зброю, а й форму. Тому на допиті СБУ йому довелося сидіти у весільному костюмі, який із жалості йому дали українці.

Також ми інформували, що російські військові, які потрапляють у полон, почали зізнаватись у намірах захопити міста в Україні. Один із них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії – день 16-й. РФ атакує Україну фейками про хімзброю і наближається до дефолту – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Максим Білоконь, танкіст-командир з міста Ромни (Сумська обл.). Під час оборони Чернігова, відбиваючи атаку ворога, знищив диверсійно-розвідувальну групу та два танки противника. За особисту мужність і героїзм йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Водій вантажівки Десмонд Візлі, дізнавшись про те, що відбувається в Україні, під'їхав до посольства РФ у Дубліні та заднім ходом протаранив ворота. Потім дістав фото з моторошними кадрами війни і став показувати перехожим. Поліцейським пояснив: “Я не міг не діяти, побачивши, що відбувається”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти