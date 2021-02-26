Російські компанії незаконно торгують технікою, використовуючи відомий український бренд

Російські компанії імпортують в Україну товари під торговою маркою REDMOND яка належать українському підприємцеві.

Як повідомляє виробник, техніка REDMOND виробляється в Китаї, та для її реалізації в Україні необхідно мати свідоцтво на торговельну марку, оформлене відповідним чином. Але, на сьогоднішній день на ринку працюють російські постачальники під незаконними свідоцтвами на торговельну марку REDMOND, тим самим порушуючи інтелектуальні права на саму торговельну марку.

Зазначається, що права українського підприємця доведені у суді.

"Так, за рішенням судів, у справі №910/19933/17, встановлено порушення прав інтелектуальної власності на назву REDMOND. Це стосується порушень авторських прав в зареєстрованих свідоцтвах на торговельну марку під номерами №262734, №159383, №190555. Тобто компанії, які зареєстрували ці товарні знаки, по суті, не мають права їх використовувати в Україні. Це як раз і є компанії, які незаконно імпортують техніку REDMOND з Росії і реалізують її в Україні, не маючи на це законних підстав. У розміщуваних ними матеріалах в мережі інтернет, вони позиціонують себе як виключні постачальники оригінальної продукції, але це не відповідає дійсності, що підтверджено в судовому порядку. Що ж стосується української компанії, якій належить свідоцтво на торговельну марку №238818, то саме цей товарний знак в реєстрі значиться як знак, який став добре відомим в Україні. Це, в свою чергу, дає право власнику, яким є український підприємець, відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", цілком справедливо називати заяви імпортерів товарів з Росії жестом недобросовісної конкуренції, та неправомірними діями", - розкриває подробиці скандальної справи українська компанія.

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