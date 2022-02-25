Російські окупанти обстріляли касетними ракетами курсантів нацгвардії

Україна ретельно фіксує всі порушення окупантів з армії Росії міжнародного законодавства, які стосуються життя та безпеки цивільного населення. Про ще один такий факт заявила генпрокурор України Ірина Венедіктова у соцмережах.
Напад на дітей
Удару було завдано по Харківському авіаційному заводу.
"Обстріл касетними ракетами злітної смуги. Троє поранених. Усі курсанти національної гвардії. Кваліфікуємо та розпочинаємо слідство", – написала генпрокурор.
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Раніше було розпочато розслідування за фактом влучення снаряда до приміщень дитячого будинку у Ворзелі.
"Під час ведення бойових дій військовослужбовцями Російської Федерації допущено влучення уламків, ймовірно, від систем залпового вогню "Град" в одне з приміщень дитячого будинку в м. Ворзель у Київській області, в якому перебувало 50 дітей. Внаслідок зазначених протиправних дій постраждалих немає, оскільки на момент влучення діти та персонал дитячого будинку перебували в інших приміщеннях. В даний час діти з дитячого будинку не евакуйовані, на території дитячого будинку бомбосховища або підвальні приміщення відсутні. Вживаються заходи щодо їх евакуації", – написала Венедіктова.
Постійні обстріли
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що атаки російських військових на дитячий садок та дитячий будинок це військові злочини та порушення Римського статуту. Україна звертатиметься до міжнародних судів.
- У Мережі з'явилося відео російського окупанта, який робить радісне селфі-відео на тлі обстрілу "Градами" у бік українського міста Маріуполь.
- Проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету Юрій Данько повідомив, що очікує бомбардування з боку російських окупантів.