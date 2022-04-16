Російські снайпери обстрілюють Миколаївщину та Херсонщину, а візит Байдену до України не відбудеться — головні новини за ніч

Наразі тривають роботи з розбору зруйнованих об'єктів інфраструктури в Україні, а раніше президент США повідомляв, що готовий приїхати до Києва.

Окупанти безжально обстрілюють українські міста. Джо Байден не приїде до України. Фото: колаж "Сьогодні"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Російські снайпери обстрілюють Миколаївщину та Херсонщину

За 15 квітня ситуація на півдні України характеризувалася нарощуванням російської агресії. Війська РФ продовжують обстрілювати Миколаївщину та Херсонщину. У деяких районах зафіксували роботу снайперів. Про це повідомили у Оперативному командуванні "Південь".

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"Розлючений втратами в Чорному морі, ворог посилив ракетну загрозу, підтягує додаткові сили в усіх напрямках, не припиняє завдавати ракетних ударів по об'єктах промислової та цивільної інфраструктури всієї України. Миколаїв та кілька населених пунктів області опинилися під щільним вогнем, у тому числі й заборонених міжнародними конвенціями касетних снарядів", – розповіли у відомстві.

Окупанти безжально обстрілюють українські міста. Фото: колаж "Сьогодні"

Візит Байдену в Україну не відбудеться – Білий дім

Речник Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден не приїде до України. За її словами, наразі розглядається можливість відвідування Києва високопоставленим представником адміністрації США. Про це Джен Псакі повідомила підкаст Pod Save America. При цьому Псакі наголосила, що Байден готовий приїхати до України, як і заявляв раніше. За словами спікера Білого дому, президент США готовий на все, у тому числі поїхати в країну, де йде війна, проте він потрібен Америці, щоб зробити ще багато.

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Джо Байден не приїде в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Обстріляли школу, спалили вдома: Синегубов розповів про ситуацію у звільненій ЗСУ Рогані

Збройні сили України внаслідок контрнаступу звільнили селище Рогань у Харківській області від російських військових. Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Глава області опублікував фотозруйнування населеного пункту. На фотографіях — сад та школа зі снарядами у дворах, вирви — на місці яких були будинки. За словами Синегубова, місцева вежа водопостачання під час окупації була позиція ворожого снайпера. Наразі йде облік зруйнованих інфраструктурних об'єктів, у тому числі й підприємств. Близько 50% будівель практично без дахів, 70% без вікон. Вигоріли від прямих влучень снарядів – 27.

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Як зазначив Олег Синегубов, Рогань повертається до спокійного життя у вільній Україні. Колаж "Сьогодні"

Зеленський відзначив нагородами понад 200 українських захисників

У п'ятницю, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав нові укази про нагородження наших військових. 237 військовослужбовців ЗСУ відзначено державними нагородами, з них 34 – посмертно.

Про це йдеться у новому зверненні глави держави. Звання Героя України присвоєно полковнику Кащенку Дмитру Валерійовичу, командиру 58-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних сил України.

Арестович: У Росії з'явилася нова мета у війні проти України

У Росії з'явилася нова мета у війні проти України – Вона змінює свою мету кожні 10 днів. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Кожні 10 днів за новою метою. Мета полягає в тому, щоб знищити "націоналістичні батальйони". Це показує, як все "красиво" починалося, а зараз – лише знищити націоналістичні батальйони і потім згортаємося", – сказав він.

Також Арестович заявив, що він взагалі не впевнений, що із такими заявами про цілі війни РФ проводитиме операцію на сході України.

Зеленський закликав відмовитися від російської нафти у нових санкціях проти РФ

Президент Володимир Зеленський записав новий відеозвернення до українців . За його словами, ЗСУ блискуче зупиняють атаки російських окупантів та реалізують контрнаступи. Також глава держави повідомив, що черговий санкційний пакет проти РФ має утримувати відмову від російської нафти.