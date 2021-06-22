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Російського мільйонера помітили у футболці збірної України (фото)

22 червня 2021 17:38

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Бізнесмен спокійно надів форму збірної України, яка так розлютила Росію і навіть УЄФА

Російського підприємця, мільйонера, який раніше мало не очолив українську держкомпанію, Євгена Чичваркіна помітили в Україні у футболці української збірної з футболу.

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Відповідне фото він виклав у Facebook.

"Як змінює Київ людину? Якісь 2-4 години льоту – і вперед, Бодгісаттва, вперед", – написав він.

Чичваркін в Україні. Фото: Facebook

Нагадаємо, у 2015 році Євгена Чичваркіна називали одним з головних кандидатів на пост глави "Укрнафти". У ЗМІ писали, що він зустрічався з тодішнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Раніше мільйонер не заперечував, що може відкрити бізнес в Україні. Однак, за його словами, для цього українській владі доведеться перемогти корупцію. Після цього Чичваркін підтвердив, що в "Укрнафту" його дійсно кликали.

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Тим часом Росію можуть позбавити Євро-2020, а постарався для цього український депутат Олексій Гончаренко – він направив в УЄФА звернення з проханням перенести з Росії матчі чемпіонату Європи через коронавірус, що там нині лютує.

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