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Зростання захворюваності та нові випадки "Омікрону": яка COVID-ситуація в Україні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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18 січня, 11:32
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Також зросла "помаранчева" карантинна зона. Це означає, що ситуація в країні загострюється
В Україні новий сплеск хворих на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні новий сплеск хворих на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні станом на 18 січня зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Також МОЗ оновило карантинні зони – тепер помаранчевими стали чотири області.

Сайт "Сьогодні" докладно розповість про ситуацію з коронавірусом в Україні.

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Статистика коронавірусу

В Україні минулої доби, 17 січня, зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, це на 3 486 випадків більше, ніж за 16 січня.

Також минулої доби:

  • госпіталізовано – 1 125 осіб;
  • летальних наслідків – 188;
  • одужало – 5 761 особа.

За весь час пандемії в Україні

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  • захворіло – 3 768 088 осіб;
  • одужало – 3 561 923 особи;
  • летальних наслідків – 98 549.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 972;
Вінницька область – 372;
Волинська область – 142;
Дніпропетровська область – 286;
Донецька область – 365;
Житомирська область – 58;
Закарпатська область – 230;
Запорізька область – 188;
Івано-Франківська область – 640;
Київська область – 345;
Кіровоградська область – 61;
Луганська область – 207;
Львівська область – 870;
Миколаївська область – 148;
Одеська область – 350;
Полтавська область – 473;
Рівненська область – 370;
Сумська область – 384;
Тернопільська область – 282;
Харківська область – 678;
Херсонська область – 58;
Хмельницька область – 239;
Черкаська область – 214;
Чернівецька область – 475;
Чернігівська область – 151.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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В Україні "росте" "помаранчева зона"

Станом на 18 січня в Україні зросла "помаранчева" карантинна зона. Тепер у епіднебезпеці чотири області.

Наразі в "помаранчевій зоні" перебувають такі області:

  • Івано-Франківська – три критичні показники (нові COVID-випадки, рівень та динаміка госпіталізацій);
  • Рівненська – критичний показник нових COVID-випадків;
  • Сумська – критичний показник нових COVID-випадків;
  • Чернівецька – критичний показник нових COVID-випадків.

Карантинні зони в Україні станом на 18 січня. Скріншот

Перші випадки "Омікрону" знайшли ще в одній області

Новий штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували у Харківській області. "Омікрон" виявили у 40% досліджених зразків.

Директор облдепартаменту здоров'я Максим Хаустов повідомив, що 14 січня направили 30 проб до Києва. Приблизно 40% з них – це штам "Омікрон".

"Ми стоїмо на початку нової хвилі коронавірусу зі штамом "Омікрон", – сказав Хаустов.

За словами чиновника, сьогодні зайнято 25% ліжок у лікарнях першої хвилі. З підтвердженням нового штаму коронавірусу в Харківській області розпочали підготовку медиків.

"Відсьогодні... починаються заняття для первинної, вторинної та третинної ланки з особливостями надання допомоги хворим з коронавірусом з новими штамами. Вони приблизно тиждень триватимуть, після цього буде ще окреме навчання з постковідними станами", – додав Хаустов.

У Києві готуються до стрибка захворюваності на COVID-19

У Києві прогнозують різкий стрибок захворюваності на COVID-19 вже цього тижня. Все тому, що медики почали найчастіше фіксувати нові випадки. Також у столиці почастішали випадки захворюваності на штам коронавірусу "Омікрон".

"Всі повернулися з відпусток та відпочинку. Тому варто очікувати зростання захворювання вже цього тижня. Від цього захворювання ніхто не захищений, а якщо людина вакцинована, то вона перенесе його у легшій формі", – повідомив сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

У місті зафіксовано зростання штаму "Омікрон". Минулого тижня до референс-лабораторії відправили 30 зразків матеріалів хворих, у яких було виявлено коронавірус.

"Результати такі: у 20 осіб було виявлено "Омікрон", а у 10 – "Дельта". Тобто ми спостерігаємо збільшення кількості захворювання на штам вірусу "Омікрон", – розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

Наразі фахівці встановлюють, де пацієнти могли заразитися штамом, як вони перенесли захворювання та з ким контактували.

Дітям буде простіше отримати щеплення від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) спростило доступ дітей від 12 років до вакцинації проти COVID-19.

Тепер для проведення вакцинації не потрібно надавати довідку про "рутинні щеплення".

Для цього досить просто записати дитину в будь-який пункт чи центр щеплень.

Адреси та контакти – на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.

Вакцинація дітей та підлітків:

  • для дітей 12-13 роківи – за згодою батьків;
  • для дітей 14-17 років – на підставі власного рішення дитини щодо вакцинації.

З 14 років підлітки можуть самостійно прийти до будь-якого пункту щеплення проти COVID-19 або центру вакцинації. Водночас необов'язково мати декларацію з педіатром або сімейним лікарем.

Вакцинація дітей віком від 5 років

Як пояснив головний санлікар Ігор Кузін, поки що в Європі немає рекомендацій щепити проти коронавірусу дітей від 5 років. Однак в Україні це питання буде розглянуте приблизно у квітні, тому цілком можливо, що вакцинацію маленьких дітей все ж таки дозволять.

"На рівні Європи таке питання не розглядали. Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня", – – сказав Кузін.

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