Зростання захворюваності та нові випадки "Омікрону": яка COVID-ситуація в Україні

Карантинні зони в Україні станом на 18 січня. Скріншот

Директор облдепартаменту здоров'я Максим Хаустов повідомив, що 14 січня направили 30 проб до Києва. Приблизно 40% з них – це штам "Омікрон".

"Ми стоїмо на початку нової хвилі коронавірусу зі штамом "Омікрон", – сказав Хаустов.

За словами чиновника, сьогодні зайнято 25% ліжок у лікарнях першої хвилі. З підтвердженням нового штаму коронавірусу в Харківській області розпочали підготовку медиків.

"Відсьогодні... починаються заняття для первинної, вторинної та третинної ланки з особливостями надання допомоги хворим з коронавірусом з новими штамами. Вони приблизно тиждень триватимуть, після цього буде ще окреме навчання з постковідними станами", – додав Хаустов.

У Києві готуються до стрибка захворюваності на COVID-19

У Києві прогнозують різкий стрибок захворюваності на COVID-19 вже цього тижня. Все тому, що медики почали найчастіше фіксувати нові випадки. Також у столиці почастішали випадки захворюваності на штам коронавірусу "Омікрон".

"Всі повернулися з відпусток та відпочинку. Тому варто очікувати зростання захворювання вже цього тижня. Від цього захворювання ніхто не захищений, а якщо людина вакцинована, то вона перенесе його у легшій формі", – повідомив сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

У місті зафіксовано зростання штаму "Омікрон". Минулого тижня до референс-лабораторії відправили 30 зразків матеріалів хворих, у яких було виявлено коронавірус.

"Результати такі: у 20 осіб було виявлено "Омікрон", а у 10 – "Дельта". Тобто ми спостерігаємо збільшення кількості захворювання на штам вірусу "Омікрон", – розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

Наразі фахівці встановлюють, де пацієнти могли заразитися штамом, як вони перенесли захворювання та з ким контактували.

Дітям буде простіше отримати щеплення від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) спростило доступ дітей від 12 років до вакцинації проти COVID-19.

Тепер для проведення вакцинації не потрібно надавати довідку про "рутинні щеплення".