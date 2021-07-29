Керівництво АРМА усунули і відправили під домашній арешт: у чому їх звинувачують

Якщо провину держслужбовців доведуть, то їм загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років. Фото: ДБР

Тимчасово виконуючого обов'язки голови Нацагентства з питань виявлення та управління активами, отриманими від корупційних злочинів (АРМА), його заступника і начальника управління відсторонили від посад. Їх підозрюють у привласненні понад 400 тисяч доларів.

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Про це повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

Загалом від посад відсторонили:

тимчасово виконуючого обов'язки очільника АРМА Віталія Сигидина;

його заступника Володимира Павленка;

начальника управління менеджменту активів АРМА Вахтанг Бочоришвілі.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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У чому їх звинувачують

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Напередодні ДБР разом з СБУ викрили зловживання в керівництві АРМА. За даними слідства, протягом серпня-грудня 2020 року тимчасовий в.о. голови, його заступник та начальник управління цієї установи у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управління АРМА.

У ДБР зазначають, що вони на підставі підроблених судових рішень перевели гроші на банківський рахунок, після чого розподіли їх між собою.

На даний момент шістьом фігурантам повідомили про підозру у заволодінні чужим майном зі зловживанням службовим становищем, за попередньою змовою в особливо великому розмірі. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Також повідомляється, що сьогодні суд розгляне запобіжні заходи щодо інших фігурантів.

Раніше ми повідомляли, що невідомі скоїли замах на заступника голови АРМА.

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Також нагадаємо, за що могли стріляти у заступника голови АРМА.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: