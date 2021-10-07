Главі Укрексімбанку Мецгеру вручили підозру за напад на журналістів

Керівництву Укрексімбанку, зокрема і Євгену Мецгеру, вручили повідомлення про підозру в перешкоджанні професійній діяльності журналістів "Схем". Також її отримала ще одна посадова особа.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП України.
Подробиці вручення про підозру
Вранці 7 жовтня правоохоронці вручили підозру двом посадовим особам банку.
Крім того, дізнавачі разом з процесуальними керівниками вивчають участь третьої особи, дії якої зафіксовані на відео, опубліковане журналістами, і причетність інших осіб.
Реакція Мецгера
Інформацію про вручення підозри підтвердив сам Євген Мецгер.
"Отримав підозру від прокуратури. Правоохоронці сьогодні о 9 ранку приїхали до мене додому і вручили документ. Вчора вони чомусь приїжджали у приміщення банку, але я вже не мав законних підстав там знаходитися після того, як написав заяву про відсторонення від виконання обов'язків", – написав Мецгер.
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Він додав, що готовий в повному обсязі співпрацювати зі слідством.
"Глибоко переконаний, що свобода слова – це важлива складова розвитку України. Ще раз хочу принести щирі вибачення перед журналістською спільнотою і особисто перед Кирилом Овсяним і Олександром Мазуром", – зазначив Мецгер.
З чого почався скандал
- Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалося одне із запитань, і він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".
- За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. До того ж журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили залишити приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.
- У самому банку заявили, що журналіст поставив низку запитань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові зазначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущені банком порушення в межах відповідних правовідносин. Інформація, яка вимагалася, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею. Пізніше глава Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування.
- В Офісі президента теж заявили, що Мецгер має бути відсторонений, і зазначили, що така поведінка топменеджера неприпустима.
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- 6 жовтня в прокуратурі говорили, що підозри складені на двох осіб банку, а в ЗМІ заявляли, що мова йде також і про главу банку Євгена Мецгера, ось тільки банкіра не змогли знайти на роботі.
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