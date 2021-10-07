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Главі Укрексімбанку Мецгеру вручили підозру за напад на журналістів

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
7 жовтня, 10:10
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До керівника приїхали додому 7 жовтня. Він прокоментував ситуацію
Керівництву банку вручили підозру. Фото: колаж "Сьогодні"
Керівництву банку вручили підозру. Фото: колаж "Сьогодні"

Керівництву Укрексімбанку, зокрема і Євгену Мецгеру, вручили повідомлення про підозру в перешкоджанні професійній діяльності журналістів "Схем". Також її отримала ще одна посадова особа.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП України.

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Подробиці вручення про підозру

Вранці 7 жовтня правоохоронці вручили підозру двом посадовим особам банку.

Крім того, дізнавачі разом з процесуальними керівниками вивчають участь третьої особи, дії якої зафіксовані на відео, опубліковане журналістами, і причетність інших осіб.

Євген Мецгер не поскупився на піарників, а з журналістами все одно не дуже виходить. Колаж "Сьогодні"
Євген Мецгер не поскупився на піарників, а з журналістами все одно не дуже виходить. Колаж "Сьогодні"

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Реакція Мецгера

Інформацію про вручення підозри підтвердив сам Євген Мецгер.

"Отримав підозру від прокуратури. Правоохоронці сьогодні о 9 ранку приїхали до мене додому і вручили документ. Вчора вони чомусь приїжджали у приміщення банку, але я вже не мав законних підстав там знаходитися після того, як написав заяву про відсторонення від виконання обов'язків", – написав Мецгер.

Він додав, що готовий в повному обсязі співпрацювати зі слідством.

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"Глибоко переконаний, що свобода слова – це важлива складова розвитку України. Ще раз хочу принести щирі вибачення перед журналістською спільнотою і особисто перед Кирилом Овсяним і Олександром Мазуром", – зазначив Мецгер.

Мецгеру дали документ. Фото: Facebook/Євген Мецгер
Мецгеру дали документ. Фото: Facebook/Євген Мецгер

З чого почався скандал

  • Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалося одне із запитань, і він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".
  • За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. До того ж журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили залишити приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.
  • У самому банку заявили, що журналіст поставив низку запитань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові зазначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущені банком порушення в межах відповідних правовідносин. Інформація, яка вимагалася, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею. Пізніше глава Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування.
  • В Офісі президента теж заявили, що Мецгер має бути відсторонений, і зазначили, що така поведінка топменеджера неприпустима.

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