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Росіяни масово демонстративно прощаються з російським громадянством (відео)

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10 червня, 14:01
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Громадяни РФ спалюють свої паспорти та відкрито засуджують Путіна
Росіяни в Україні спалюють свої паспорти.
Росіяни в Україні спалюють свої паспорти. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни, які живуть в Україні, спалили вже декілька сотень своїх паспортів. Зробили вони це в знак протесту проти режима президента РФ Володимира Путіна. Чоловіки та жінки, люди різних професій та різного віку сходяться на думці, що бути росіянином після широкомасштабного вторгнення Росії до України – соромно.

Про це повідомили сайту "Сьогодні" у ДБР.

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Як уточнили нам у пресслужбі, багато громадян Росії, які перебувають в Україні, не тільки заявляють, що підтримують Україну, але і після 24 лютого спалюють свої паспорти РФ.

"Нами зараз проводяться профілактичні заходи щодо виявлення диверсійних груп. Перевіряємо громадян Росії, які перебувають в Україні. До речі, раніше офіційно заявлялося, що за три місяці до вторгнення російських військ в Україну, в нашу країну приїхало близько 11 тисяч росіян. Так ось, під час перевірки російських громадян, багато хто з них заявляє, що засуджує вторгнення Росії в Україну і хоче розповісти про свою позицію на відео", – сказали и нам у пресслужбі ГБР.

Історії росіян, які відмовились від громадянства

Мешканець Рівненської області на знак протесту також публічно спалив свій паспорт громадянина РФ та закликав інших співвітчизників вчинити так само.

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50-річний громадянин РФ народився в Україні, але ще до школи переїхав із батьками на Камчатку. Там прожив більшу частину свого життя. Служив в армії у Амурській області та здобув спеціальність рядового радіотелефоніста. У 2019 році повернувся до рідного краю доглядати за старим батьком, який також хотів зустріти старість на Батьківщині.

"Тут я не спостерігаю ні нацизму, ні фашизму... Я засуджую злочинні накази президента путіна, засуджую тих, хто їх виконує. Не хочу бути громадянином РФ. Готовий позбутися громадянства – чим швидше, тим краще", – наголошує він.

У Росії у чоловіка залишився 18-річний син. Уся родина переймається, що його призвуть до війська, адже тоді, фактично, він мав би піти воювати проти свого батька та діда. Чоловік каже, що нехай краще мій син сяде до в’язниці, аніж піде на війну. Він спалив свої документи – паспорт і військовий квиток.

На Львівщині 64-річний громадянин росії також вирішив позбутися свого російського паспорта.

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Чоловік мешкає в області з 1998 року, вахтовим методом працював в Росії в газодобувній галузі. На знак протесту проти дій росії в Україні спалив свій російський паспорт і закликав своїх співвітчизників, які мешкають в Україні, зробити так само.

Чоловік розповідає:

"За 14 років, які прожив в Україні, жодних утисків від українців не зазнавав. Не хочу бути громадянином країни, яка влаштувала геноцид українському народу, тому знищую свій паспорт. Слава Україні!"

Нагадаємо, що наприкінці травня Путін підписав указ про спрощений порядок прийому в громадянство Росії для мешканців окупованих територій.

Раніше повідомлялося, що жителі окупованого Маріуполя не поспішають отримувати російське громадянство.

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