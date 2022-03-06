"Російський корабель, йди нах**": кримські татари вимагають від окупантів забиратися

У селі Чонгар на кордоні Херсонської області та Криму кримські татари провели ходу проти окупації півострова Росією.

Про це свідчить відео, оприлюднене Telegram-каналом "Новини Збройних сил".

Люди вийшли під звуки державного гімну з українськими, а також із кримськотатарськими прапорами. Учасники ходи скандували "Слава Україні! Героям слава!", "Путін – х**ло", "Російський корабель, йди нах**".

Президент України Володимир Зеленський закликав мешканців тимчасово окупованих російськими військами територій до боротьби з ворогом .

"Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, – це крок до перемоги для всієї України. Це шанс на життя. Українці, в усіх наших містах, куди зайшов ворог, відчуйте це, переходьте у наступ! Потрібно йти на вулицю! Виходьте! Потрібно боротися! Щоразу, коли є можливість. Як у Херсоні. Як у Бердянську. Як у Мелітополі. Як у Конотопі. Треба виходити і гнати це зло з наших міст. З нашої землі. Щоб не зробили нові "ДНР" і "ЛНР", у яких нормальне життя просто неможливе. Тільки рабство. Тільки на колінах", – заявив президент.