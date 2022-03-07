"Російський військовий корабель, йди на х*й": що відомо про автора легендарної фрази

Автор легендарної фрази "Російський військовий корабель, йди на х*й!", яка стала девізом українців у боротьбі з російськими окупантами, захисник острова Зміїний, родом із Золотоноші. Його звуть Роман.
Про це з посиланням на колишнього голову правління з питань сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА Максима Зеленського, повідомляють місцеві. ЗМІ .
Нині Роман у полоні у росіян. Українці з нетерпінням чекають на повернення героя на Батьківщину.
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Раніше у ВМС ЗСУ підтвердили героїв з острова Зміїний окупанти захопили в полон. На щастя, українські захисники, котрі вважали загиблими, живі.
Захоплення острова Зміїний
24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний.
Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.
До мережі потрапили переговори українських прикордонників із росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані на х**". Потім був потужний обстріл острова, і 13 прикордонників загинули.
Ситуація в Україні 7 березня
- Українські захисники вже дванадцятий день захищають Україну від російських окупантів. З початку війни ворог випустив Україною близько 600 ракет. Проте українські військові не здаються. Ними було звільнено місто Чугуїв Харківської області. Обстріл триває. Окупанти випустили ракети по селу Тузли на Одещині. Окрім того, від повітряного удару постраждала і Житомирська область. Ймовірно, ворог уже сам не справляється, тож вирішив залучити до війни проти України сирійців за скромну плату.
- Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії у міських умовах, щоб вони воювали проти України . Їм пропонують 200-300 доларів за 6 місяців перебування на території України.
- Ворог завдав повітряного удару по Житомирській області. Внаслідок цього було зруйновано кілька будівель, зокрема школа.
- Ворог із моря завдав ракетного удару по населеному пункту Тузли Одеської області.
- З початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив у нашій країні близько 600 ракет . Однак, незважаючи на це, система ППО України все ще залишається ефективною.
- Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів . За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог готується штурмувати Київ.
- Кадировці під Запоріжжям розстріляли листоноші "Укрпошти" і переїхали танком їхнього авто. Забрати тіла загиблих Україні не дають.
- Усе співробітники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ залишають територію України .