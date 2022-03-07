"Російський військовий корабель, йди на х*й": що відомо про автора легендарної фрази

У мережі з'явилося фото легендарного прикордонника, захисника Зміїного острова

Роман Грибов вигадав фразу, яка стала слоганом вибач війни Росії в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Автор легендарної фрази "Російський військовий корабель, йди на х*й!", яка стала девізом українців у боротьбі з російськими окупантами, захисник острова Зміїний, родом із Золотоноші. Його звуть Роман.

Про це з посиланням на колишнього голову правління з питань сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА Максима Зеленського, повідомляють місцеві. ЗМІ .

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Нині Роман у полоні у росіян. Українці з нетерпінням чекають на повернення героя на Батьківщину.

Раніше у ВМС ЗСУ підтвердили героїв з острова Зміїний окупанти захопили в полон. На щастя, українські захисники, котрі вважали загиблими, живі.

Захоплення острова Зміїний

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний.

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Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

До мережі потрапили переговори українських прикордонників із росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані на х**". Потім був потужний обстріл острова, і 13 прикордонників загинули.

Ситуація в Україні 7 березня