Рябчуку "намалювали" статтю з довічним? Адвокати пояснили, навіщо

Після затримання нацгвардійця звинуватили у злочині за статтею, яка передбачає довічне ув'язнення

Адвокати вважають, що з Артемія Рябчука вибивають зізнання. / Фото: Колаж: Сьогодні

Адвокат Дмитро Павліченко пояснив, чому нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який розстріляв п'ятьох людей у Дніпрі, "намалювали" статтю 115 Кримінального кодексу України з можливим довічним ув'язненням.

Про це він заявив під час пресконференції у суботу, 12 лютого.

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За його словами, коли людина ізольована, з нею можна робити все, що завгодно. Тобто проводити всі необхідні слідчі дії.

"На першому етапі вони діють так, щоб людина зізналася, щоб собі розв'язати руки. Далі прокурор біжить до суду, щоб обрати запобіжний захід та ізолювати людину. Коли людина ізольована, з нею можна робити все, що завгодно", – розповів адвокат.

Він також зазначив, що це роблять для того, щоб мати можливість співпрацювати зі слідством – йому можуть запропонувати зменшити термін за підписання документів.

"Чому ж вони таку статтю намалювали? 115-а. Це найвища міра, тобто довічне ув'язнення. Йому пропонують, ось тобі довічне, але ми тобі даємо 15 років або "десяточку", але ти підпишеш необхідні документи", – пояснив адвокат.

Що відомо про стрілянину

Інцидент стався близько 4 ранку 27 січня. Солдат караульної служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та розпочав стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Згодом стало відомо, що стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження, родом з Одеської області. Його затримали за кілька годин після стрілянини.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахіття під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства потім приховували факти і навіть отримували підвищення.

Артемію Рябчуку обрали запобіжний захід – 60 діб під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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