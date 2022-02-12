Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
РНБО у Харкові РНБО у Харкові Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Рябчуку "намалювали" статтю з довічним? Адвокати пояснили, навіщо

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 лютого, 13:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після затримання нацгвардійця звинуватили у злочині за статтею, яка передбачає довічне ув'язнення
Адвокати вважають, що з Артемія Рябчука вибивають зізнання.
Адвокати вважають, що з Артемія Рябчука вибивають зізнання. / Фото: Колаж: Сьогодні

Адвокат Дмитро Павліченко пояснив, чому нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який розстріляв п'ятьох людей у Дніпрі, "намалювали" статтю 115 Кримінального кодексу України з можливим довічним ув'язненням.

Про це він заявив під час пресконференції у суботу, 12 лютого.

Реклама

За його словами, коли людина ізольована, з нею можна робити все, що завгодно. Тобто проводити всі необхідні слідчі дії.

"На першому етапі вони діють так, щоб людина зізналася, щоб собі розв'язати руки. Далі прокурор біжить до суду, щоб обрати запобіжний захід та ізолювати людину. Коли людина ізольована, з нею можна робити все, що завгодно", – розповів адвокат.

Він також зазначив, що це роблять для того, щоб мати можливість співпрацювати зі слідством – йому можуть запропонувати зменшити термін за підписання документів.

"Чому ж вони таку статтю намалювали? 115-а. Це найвища міра, тобто довічне ув'язнення. Йому пропонують, ось тобі довічне, але ми тобі даємо 15 років або "десяточку", але ти підпишеш необхідні документи", – пояснив адвокат.

Що відомо про стрілянину

  • Інцидент стався близько 4 ранку 27 січня. Солдат караульної служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та розпочав стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Згодом стало відомо, що стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження, родом з Одеської області. Його затримали за кілька годин після стрілянини.
  • Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахіття під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства потім приховували факти і навіть отримували підвищення.
  • Артемію Рябчуку обрали запобіжний захід – 60 діб під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Рябчук хотів скоїти самогубство? Що сказав адвокат дніпровського стрільця Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Коли та за скільки збудують новий вихід зі станції метро "Виставковий центр" Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Кохання та бебі-бум у Київському зоопарку. ТОП-10 сімей тварин – фото Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

244 974

захворіло за тиждень в Україні

+3%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

Doodle Сьогодні
12 лютого. Микола Гоголь. Рівно 170 років знаменитий письменник припустився непоправної помилки: випадково чи навмисне спалив рукопис другого тома свого твору “Мертві душі”...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти