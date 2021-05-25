Лицарі і колісниця. З'явилися деталі можливого сценарію параду на День Незалежності

Один зі сценаріїв проведення Дня Незалежності передбачає проходження Хрещатиком історичної колони

Після проведення військового параду на 30-ту річницю незалежності України Хрещатиком може пройти історична колона з воїнами різних епох. Такий сценарій серед інших зараз перебуває на розгляді в Офісі президента.

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Про це в Telegram повідомив народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.

Сценарій передбачає проходження наступних військ:

воїни Скіфської доба;

воїни доби Сарматів;

воїни періоду Київської Русі;

воїни Литовської доби;

воїни війська гетьмана Петро Сагайдачного;

козаки війська Богдана Хмельницького;

козаки війська гетьмана Івана Мазепи;

козаки війська гетьмана Пилипа Орлика та його Конституція;

воїни українських полків у війні 1812 р.: Охтирський, Одеський, Чернігівський, Київський, Тернопільський;

Українські Січові Стрільці;

воїни Української повстанської армії та українці у складі Радянської Армії.

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Також, в історичній ході передбачається проїзд історичних артилерійських знарядь, лицарської кінноти і колісниці, перевезення на платформах літака Як-2 і козацької чайки.

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Відзначимо, це лише один із сценаріїв, який ще не затверджений.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, як проходитиме святкування 30-річчя незалежності.

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