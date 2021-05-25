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Лицарі і колісниця. З'явилися деталі можливого сценарію параду на День Незалежності

25 травня, 17:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

Один зі сценаріїв проведення Дня Незалежності передбачає проходження Хрещатиком історичної колони

Після проведення військового параду на 30-ту річницю незалежності України Хрещатиком може пройти історична колона з воїнами різних епох. Такий сценарій серед інших зараз перебуває на розгляді в Офісі президента.

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Про це в Telegram повідомив народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.

Сценарій передбачає проходження наступних військ:

  • воїни Скіфської доба;
  • воїни доби Сарматів;
  • воїни періоду Київської Русі;
  • воїни Литовської доби;
  • воїни війська гетьмана Петро Сагайдачного;
  • козаки війська Богдана Хмельницького;
  • козаки війська гетьмана Івана Мазепи;
  • козаки війська гетьмана Пилипа Орлика та його Конституція;
  • воїни українських полків у війні 1812 р.: Охтирський, Одеський, Чернігівський, Київський, Тернопільський;
  • Українські Січові Стрільці;
  • воїни Української повстанської армії та українці у складі Радянської Армії.

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Також, в історичній ході передбачається проїзд історичних артилерійських знарядь, лицарської кінноти і колісниці, перевезення на платформах літака Як-2 і козацької чайки.

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Відзначимо, це лише один із сценаріїв, який ще не затверджений.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, як проходитиме святкування 30-річчя незалежності.

Дивіться також відео, як пройшов День Незалежності у 2020 році:

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