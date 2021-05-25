Лицарі і колісниця. З'явилися деталі можливого сценарію параду на День Незалежності

Після проведення військового параду на 30-ту річницю незалежності України Хрещатиком може пройти історична колона з воїнами різних епох. Такий сценарій серед інших зараз перебуває на розгляді в Офісі президента.
Про це в Telegram повідомив народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.
Сценарій передбачає проходження наступних військ:
- воїни Скіфської доба;
- воїни доби Сарматів;
- воїни періоду Київської Русі;
- воїни Литовської доби;
- воїни війська гетьмана Петро Сагайдачного;
- козаки війська Богдана Хмельницького;
- козаки війська гетьмана Івана Мазепи;
- козаки війська гетьмана Пилипа Орлика та його Конституція;
- воїни українських полків у війні 1812 р.: Охтирський, Одеський, Чернігівський, Київський, Тернопільський;
- Українські Січові Стрільці;
- воїни Української повстанської армії та українці у складі Радянської Армії.
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Також, в історичній ході передбачається проїзд історичних артилерійських знарядь, лицарської кінноти і колісниці, перевезення на платформах літака Як-2 і козацької чайки.
Відзначимо, це лише один із сценаріїв, який ще не затверджений.
Раніше президент Володимир Зеленський розповів, як проходитиме святкування 30-річчя незалежності.
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