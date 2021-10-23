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З 26 жовтня Рівненська та Миколаївська області перейдуть в "червону" зону

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
23 жовтня, 11:42
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23 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Ще дві області перейдуть в "червону" зону
Ще дві області перейдуть в "червону" зону / Фото: Колаж: Сьогодні

Рівненська і Миколаївська області перейдуть в "червону" зону карантину.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в своєму Telegram-каналі.

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За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 26 жовтня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей.

Також застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

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