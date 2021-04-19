З дощами, але не скрізь: якою буде погода в Україні 19 квітня (карта)

В Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший день тижня – де пройдуть дощі – подробиці і карта

В Україні в понеділок, 19 квітня, синоптики прогнозують переважно теплу, але хмарну погоду.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Згідно з прогнозом, сьогодні невеликий дощ йтиме у Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях. У решті регіонів буде сухо, у більшості з мінливою хмарністю.

Температура повітря на заході країни буде близько 11-13 градусів тепла. В інших регіонах 12-15 градусів тепла. Вітер очікується 3-8 м/с.

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У столиці цього дня буде сухо з мінливою хмарністю, температура вдень 11-13 градусів.

Нагадаємо, раніше кліматологи і народний синоптик розповіли сайту "Сьогодні", якою буде погода цієї весни.

При цьому прогнози кліматологів про те, що клімат у нашій країні помітно змінюється, стають реальністю. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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