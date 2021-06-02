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"С*ка не захоче – кобель не скоче": депутата-священика звинуватили у сексизмі

2 червня, 16:14

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Священнослужитель та політик вважає, що якщо жінка погодилася зачати дитину, то обов'язково повинна її народжувати

Поки в Україні тільки думають ввести покарання за сексизм, депутат Полтавської міськради від партії "Європейська солідарність" Олександр Дедюхін, який є ще й священиком Православної церкви України, образив жінок через аборти. У відповідь народний депутат від "ЄС" Ірина Геращенко назвала його висловлювання сексизмом.

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Депутат-священик проти абортів

Йому не сподобалися коментарі українців, мовляв, "не можна вважати жінку лише інкубатором", "матка – це її тіло", а "всі противники абортів нехай забирають ембріони і ростять їх самі".

У відповідь у Facebook він в грубій формі дав зрозуміти, що в небажаній вагітності винні самі жінки, написавши: "Як кажуть старі люди, с*ка не захоче – кобель не скоче". Однак потім видалив цю фразу з тексту.

"Ембріон в матку потрапляє внаслідок певних дій, вчинених самою жінкою. І якщо ти вже дала згоду на одне, то будь ласка неси відповідальність. При цьому зауважу, що відповідальність чоловіка набагато більша, в нас же ж патріархат а не шось", – написав Дедюхін.

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Співголова "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що зараз суспільство сексистське і люди, які сповідують ідеологію "у всьому винна жінка", є в різних партіях.

"Іноді я дуже втомлююся доводити очевидні речі навіть в рідній партії. Але якщо промовчати, зробити вигляд, що я не помітила сексистського випаду в нашому колі – тоді немає що робити в політиці. Аборти – надто важка і болюча соціальна , психологічна, освітня, економічна проблема, аби дозволяти собі говорити про неї в подібній тональності", – написала вона у Facebook.

Нардеп зазначила, що аборт – це стрес, шок, відчай для жінки, а уникнути цього можна за допомогою сексуальної освіти підлітків та інших соціально-економічних умов.

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"Статистика безжальна: украінські чоловіки в середньому приділяють 10 хвилин в день на виховання дітей. Про це святі отці не хочуть пост написати? Рівність, партнерство, взаємоповага в родині... А це неможливо, поки нав’язується стереотип " жінка завжди сама в усьому винна", – підкреслила Геращенко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше сама Геращенко потрапила в сексистський скандал. Висловлювання радника глави Офісу президента Олексія Арестовича змусило піти нардепа з прямого еіфру.

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