З сонячною батареєю і прозорим корпусом: в Україні розробляють електромобіль Єва

Вчені кажуть, що авто здатне проїхати до 100 км і розвивати швидкість до 80 км/год

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля представили макет електромобіля на ім'я Єва.

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Про це йдеться на сайті СНУ ім. В. Даля.

"На ринку електромобільного транспорту відбувається новий стрибок. Тому побудова сучасного, економічного та безпечного вітчизняного електромобіля – це питання стратегічного розвитку як автомобільного виробництва, так і країни в цілому", – йдеться в повідомленні.

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Автомобіль оснащений електродвигуном та електробатареєю (конструкцією передбачена установка до двох батарей). У нього рамна конструкція, а кузов автомобіля виготовлений зі склопластику.

Вчені кажуть, що авто здатне проїхати до 100 км і розвивати швидкість до 80 км/ч.

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