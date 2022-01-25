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Від сьогодні на дорогах України з'являться автомобілі-фантоми: що чекає на водіїв

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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25 січня, 06:00
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Машини будуть без розпізнавальних знаків, але вони зможуть фіксувати швидкість кількох авто одночасно
До відповідальності за порушення буде притягається власник авто або належний користувач / Колаж "Сьогодні"
До відповідальності за порушення буде притягається власник авто або належний користувач / Колаж "Сьогодні"

Від сьогодні, 25 січня, в Україні патрулюватимуть автомобілі-фантоми. Ці поліцейські машини без розпізнавальних знаків. Вони зможуть непомітно фіксувати порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Як працюватимуть автомобілі

Ці автомобілі оснащені системами контролю швидкості. Вони можуть вимірювати швидкість інших автомобілів під час руху самого фантома, а також, коли фантом стоїть у певному місці.

Коли авто зафіксує правопорушення, відбувається зчитування та розпізнавання номерних знаків порушника. Далі цю інформацію перевіряють у базах даних.

Майже всі порушення фіксуватимуться в автоматичному режимі.

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Чи будуть штрафи?

Дані про порушення будуть опрацьовуватися та автоматично формуватися до постанов про адміністративні правопорушення. До відповідальності в такому разі притягується власник автомобіля або прикріплений користувач.

Аварії в Україні

В Україні у 2021 році було 5019 аварій за участю водіїв, які перебували п'яні за кермом. У цих ДТП загинуло 113 людей, а 1072 особи отримали травми.

За січень 2022 року вже зафіксовано 6567 випадків нетверезого керування транспортом.

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