Русский
$ 27,63
33,37
  1. Новини України

Залюбки це зробимо: Медведчука можуть обміняти на політв'язнів Кремля

15 травня, 10:40

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

До списку на обмін лідера ОПЗЖ можуть включити, якщо засудять, – наразі триває слідство, а Медведчук під домашнім арештом

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні припускають можливість обміну лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука на українців, яких незаконно ув'язнено в російських в'язницях.

Реклама

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у програмі "Свобода Слова Савіка Шустера".

"Це рішення приймає президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо", – сказав Данілов, відповідаючи на запитання, чи можливий обмін народного депутата Віктора Медведчука на українських патріотів.

Зазначимо, що подібний сценарій можливий, якщо Медведчука засудять.

Читайте також: Коротко і по справі. Що відбувається після суду над Медведчуком і як помститься Путін – головне

В тренді
Майже літо в середині травня і грози: де сьогодні чекати негоди і спеки під 30 градусів
В тренді
Тупицький буде судитися за зарплату голови КСУ: Відсторонення – це помилка
Олександр Тупицький. Фото: ccu.gov.ua
В тренді
Медведчук розповів, де знаходиться підслідний депутат Козак
Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави в 300 млн грн.

Як відомо, кума Путіна підозрюють в державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства в справі Медведчука.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україні подорожчали пиво, горілка і сигарети – Держстат
В Україні подорожчали пиво, горілка і сигарети – ДержстатЕкономіка
Плата за землю – українців хочуть змусити викуповувати свої ділянки або оформляти їх в оренду
Плата за землю – українців хочуть змусити викуповувати свої ділянки або оформляти їх в орендуЕкономіка
Куди літають українці – аеропорт
Куди літають українці – аеропорт "Бориспіль" назвав найпопулярніші напрямкиУкраїна
Медведчук жорстоко побив 15-річного підлітка і уникнув покарання – ЗМІ
Медведчук жорстоко побив 15-річного підлітка і уникнув покарання – ЗМІВлада
Газ для народу по-новому: відповіді на 10 головних запитань
Газ для народу по-новому: відповіді на 10 головних запитаньЕкономіка
Екс-нардеп побив
Екс-нардеп побив "слугу народу" Соломчука в прямому ефірі: відеоВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти