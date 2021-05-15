Залюбки це зробимо: Медведчука можуть обміняти на політв'язнів Кремля

До списку на обмін лідера ОПЗЖ можуть включити, якщо засудять, – наразі триває слідство, а Медведчук під домашнім арештом

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні припускають можливість обміну лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука на українців, яких незаконно ув'язнено в російських в'язницях.

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Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у програмі "Свобода Слова Савіка Шустера".

"Це рішення приймає президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо", – сказав Данілов, відповідаючи на запитання, чи можливий обмін народного депутата Віктора Медведчука на українських патріотів.

Зазначимо, що подібний сценарій можливий, якщо Медведчука засудять.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави в 300 млн грн.

Як відомо, кума Путіна підозрюють в державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства в справі Медведчука.