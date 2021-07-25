З умовою. В Україні рекомендували експеримент зі змішування вакцин

Міністерство охорони здоров'я України спирається на результати аналогічного досвіду інших держав

Можна буде робити щеплення різними вакцинами. Фото: колаж "Сьогодні"

Є рекомендації щодо вакцини AstraZeneca і її можливого комбінування з Pfizer & BioNTech і Moderna. Чи в Україні комбінуватимуть вакцини, особливо, якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу.

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Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю Апостроф.

"Міністерство охорони здоров'я України приймає подібні рішення, спираючись на результати міжнародних досліджень, рекомендації виробника вакцини і аналіз аналогічного досвіду інших держав. Національна технічна група експертів з питань імунізації, як головний дорадчий орган МОЗ, рекомендувала дозволити так зване "мікшування (змішування) вакцини", але при чіткому дотриманні певних умов", – говорить Кузін.

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За його словами, йдеться про можливість введення другої дози препарату Comirnaty/Pfizer-BioNTech після першої дози м-РНК вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким же препаратом.

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Також, якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca, дозволяється ввести другу дозу Comirnaty за рішенням лікаря.

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"Відповідне рішення групи експертів вже є, тому зараз розглядається питання про оформлення відповідного наказу та розробку детальних покрокових інструкцій в таких випадках", – додає він.

Зазначимо, 12 липня головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан заявила, що ВООЗ рекомендує не змішувати вакцини від коронавірусу, оскільки це питання ще повністю не вивчене.

Ми писали також, що в Італії дозволили змішувати вакцину АstraZeneca з Moderna і Pfizer.

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