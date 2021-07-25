Русский
$ 27,19
32,03
  1. Новини України

З умовою. В Україні рекомендували експеримент зі змішування вакцин

25 липня 2021 21:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Міністерство охорони здоров'я України спирається на результати аналогічного досвіду інших держав

Можна буде робити щеплення різними вакцинами. Фото: колаж "Сьогодні"

Можна буде робити щеплення різними вакцинами. Фото: колаж "Сьогодні"

Є рекомендації щодо вакцини AstraZeneca і її можливого комбінування з Pfizer & BioNTech і Moderna. Чи в Україні комбінуватимуть вакцини, особливо, якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу.

Реклама

Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю Апостроф.

"Міністерство охорони здоров'я України приймає подібні рішення, спираючись на результати міжнародних досліджень, рекомендації виробника вакцини і аналіз аналогічного досвіду інших держав. Національна технічна група експертів з питань імунізації, як головний дорадчий орган МОЗ, рекомендувала дозволити так зване "мікшування (змішування) вакцини", але при чіткому дотриманні певних умов", – говорить Кузін.

Читайте також: В Україні новий рекорд з вакцинації – скільки щеплень зробили за добу

За його словами, йдеться про можливість введення другої дози препарату Comirnaty/Pfizer-BioNTech після першої дози м-РНК вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким же препаратом.

Реклама

Також, якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca, дозволяється ввести другу дозу Comirnaty за рішенням лікаря.

В тренді
Коронавірус зменшив оберти. Скільки нових випадків за добу в Україні
Коронавірус в Україні, колаж: "Сьогодні"

"Відповідне рішення групи експертів вже є, тому зараз розглядається питання про оформлення відповідного наказу та розробку детальних покрокових інструкцій в таких випадках", – додає він.

Зазначимо, 12 липня головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан заявила, що ВООЗ рекомендує не змішувати вакцини від коронавірусу, оскільки це питання ще повністю не вивчене.

Ми писали також, що в Італії дозволили змішувати вакцину АstraZeneca з Moderna і Pfizer.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)
За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)Україна
"Велика шкода тканинам та органам". Що відомо про штам "Дельта"Україна
Податкова амністія – не безплатна. Скільки і кому доведеться платити
Податкова амністія – не безплатна. Скільки і кому доведеться платитиЕкономіка
До пенсій додадуть по 400 гривень: хто і коли отримає доплати
До пенсій додадуть по 400 гривень: хто і коли отримає доплатиЕкономіка
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринку
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринкуФінанси
В Україні вакцинували понад 3 млн осіб. За добу – новий рекорд
В Україні вакцинували понад 3 млн осіб. За добу – новий рекордУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти