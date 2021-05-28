З речами на вихід – кого виселять після великої ревізії в Конча-Заспі (відео)

Потрапити на територію комплексів без пропуску неможливо. Це закритий клуб. Всюди державна охорона, яка веде цілодобове спостереження

Високопоставлені мешканці елітної Конча-Заспи пакують валізи. Аудит, проведений за дорученням президента, показав, хто живе тут незаконно, та ще й не платить за оренду і комуналку.

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Журналісти "Сьогодні" з'ясували, кого виселять після великої ревізії.

Потрапити на територію комплексів без пропуску неможливо. Це закритий клуб для обраних. Всюди державна охорона, яка веде цілодобове спостереження та патрулювання.

Відео: Сьогодні

Але, схоже, "солодке життя" для чиновників закінчилася. Держуправління справами взялося за ревізію – хто і на яких підставах тут живе.

Наприклад, один з елітних будинків орендує член Конституційного Суду Олександр Литвинов. Він знімав житло два роки і платив за нього 47 тис. грн на місяць.

"Він самовільно розпочав будівництво, самовільно без будь-яких погоджень почав перепланування, тому ми розірвали з ним договір", – розповів Олександр Гурін, директор будинку відпочинку "Конча-Заспа".

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На території комплексу знаходиться 71 будинок і чотири пансіонати на 145 номерів. У Пущі-Водиці – трохи скромніше: 30 котеджів і один пансіонат для 35 жителів. Це свого роду міста – там є і магазини, і ресторани, навіть пральні та більярдні. І за такий комфорт багато хто навіть не платив або перераховував гроші за квартплату з запізненням.

Серед останніх, за словами директора Конча-Заспи, ексголова Конституційного Суду Олександр Тупицький. Суддя заборгував майже 80 тис. грн.

Довелося збирати валізи і колишньому керівнику військової розвідки Василю Бурбо. Він орендував будинок на 450 квадратів – з лазнею, басейном і спортивним майданчиком. Оренда такого будинку коштувала 200 тис. грн на місяць.

"Якщо ми говоримо про виселення екскерівника служби зовнішньої розвідки, то він завдав збитків державі. Тому що коли він вивозив особисті речі, він вивіз частково і державне майно", – зазначив Гурін.

Після початку аудиту деякі з жителів вирішили продемонструвати – їх виселяти нема за що. Наприклад, це зробив колишній віцепрем'єр Геннадій Зубко. Навіть виклав у Мережу докази того, що все справно платить.

"Є однакові правила для всіх. Будь то чиновник, кум, сват чи брат. Зараз правила змінюються, все дійсно будуть рівними перед законом і не буде в країні більше "нахлібників", – підкреслив політолог Ігор Петренко.

З речами на вихід з Конча-Заспи відправили вже сімох жителів. Але ревізія держдач повинна закінчитися сьогодні. Тоді ж і з'ясується, скільки держава недоотримала грошей від VIP-мешканців.

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Нагадаємо, раніше президент Зеленський розповів, коли з'їде з державної дачі в Конча-Заспі.