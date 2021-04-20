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З Зеленським, Єрмаком і Разумковим. Ню-модель Мінюкова брала участь в засіданні Нацради реформ (фото)

20 квітня, 00:40

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Ще в лютому цього року Анна працювала проектувальником, а в її коло спілкування входять відомі політики

Ню-модель з Дніпра Анна Мінюкова, яка називає себе "інфраструктурної музою України", взяла участь в засіданні Нацради реформ – консультативно-дорадчого органу при президенті.

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Фото із засідання Мінюкова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Останнім часом все більше переконуюся, як важливо бути частиною того, що дійсно має значення і розвиватися в команді професіоналів", – написала вона.

У засіданні участь взяли також президент України Володимир Зеленський, глава Офісу президента Андрій Єрмак, глава виконкому Нацради реформ Михайло Саакашвілі, спікер і віцеспікер Ради Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.

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Як відомо сайту "Сьогодні", ще в лютому цього року Анна Мінюкова працювала проектувальником.

В архіві ню-моделі є фото з головою Черкаської ОДА Олександром Скічко, екс-главою Офісу президента Андрієм Богданом, мером Києва Віталієм Кличком, екс-міністром екології Ігорем Шевченко і з мером Харкова Геннадієм Кернесом, який помер 17 грудня через ускладнення коронавірусної хвороби і іншими чиновниками.

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Зараз Анна Мінюкова вчиться на аспірантурі Національного транспортного університету за спеціальністю "Мости". Можливо, відвертими фото Анна намагається привернути увагу до стану мостів і необхідності міняти ситуацію.

Як ми писали раніше, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі в травні був призначений главою Виконавчого комітету Національної ради реформ України.

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