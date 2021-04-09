Саакашвілі назвав СБУшників головними бандитами в Україні

Це і є вороги української економіки, вважає екс-президент Грузії

Головні вороги економіки в Україні – співробітники Служби безпеки України.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013) Міхеїл Саакашвілі.

"Я не бачив жодного бідного і чесного СБУшника. Їх не можна допускати. Це і є головні бандити і вороги економіки", – сказав він.

Раніше в Грузії поліція затримала главу опозиційної партії "Єдиний національний рух" Никанора Мелію. Неформальним лідером цієї політсили є Михайло Саакашвілі.

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