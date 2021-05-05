Саакашвілі показав корупцію в Україні на дитячих кубиках (відео)

Політик стверджує, що з такою жахливою бюрократією як в Україні він не стикався в жодній країні світу

Голова виконкому Нацради реформ Михеїл Саакашвілі приніс у студію ток-шоу дитячі пластмасові кубики, за допомогою яких показав, яким чином корупція і бюрократія крадуть в українців гроші.

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Перформанс екс-президент Грузії провів у ефірі програми "Ток-шоу №1" на каналі "Україна 24".

Він вибудував перед собою на столі дві пірамідки з червоних і синіх кубиків – які позначали доходи держбюджету і тіньового бюджету України. В їх основі з різнокольорових кубиків були складені слова "Крадуть бюджет".

Саакашвілі підкреслив, що в Україні не змінюють систему, а просто переводять з місця на місце зручних людей.

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"Це виглядає, вибачте, погано. Не змінюючи систему, просто називаючи гучні прізвища – це схоже на кампанійщину", – заявив Саакашвілі.

За його словами, з такою жахливою бюрократією як в Україні він не стикався в жодній країні світу.

"Я і моя команда працювали на реформах у багатьох країнах – в Албанії, Америці, Середній Азії, Африці... в жодній країні світу я не бачив такої розбещеної, такої цинічної, такої до мозку кісток огидної бюрократії, яка є в Україні. Чому ви дозволяєте себе їм усім мати?!" – заявив політик.

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Він додав, що українці не повинні принижуватися, намагаючись отримати у бюрократів різноманітні довідки, а мають "знести всю цю систему". Говорячи це, він скинув зі столу частину кубиків.

Нагадаємо, раніше Міхеїл Саакашвілі відповів міністру фінансів Сергію Марченку, який назвав його "фейком" і "шулером з великої дороги", назвавши опонента "дешевою, комашкою-злодієм"і "нікчемою".