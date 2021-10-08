"Саакашвілі попросив рвати". Труханов зробив заяву біля будівлі суду (відео)

Орган досудового розслідування підозрює 16 громадян в нанесенні збитку територіальній громаді Одеси, в тому числі і Геннадія Труханова

Труханову сьогодні обирають запобіжний захід / Фото: Колаж: Сьогодні

Міський голова Одеси Геннадій Труханов виступає в суді, де сьогодні йому повинні обрати запобіжний захід. Він вважає, що справа проти нього – це політичне переслідування.

За його словами, його вважають "вишенькою на торті". Швидше за все, кажучи це, він думає, що, переслідуючи його, домагаються його політичного відсторонення.

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Також мер Одеси Геннадій Труханов під час перерви в суді розповів свою версію виникнення кримінальної справи проти нього. Він заявив, що суми застави в 120 млн грн, на якій наполягає звинувачення, у нього немає.

Також Труханов повідомив інформацію, що свого часу Михайло Саакашвілі говорив з керівництвом НАБУ про необхідність його переслідування.

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"Я відчуваю сором за те, що зараз тут відбувається", – сказав Труханов.

Уточнив, що повинен перебувати в Одесі, тому як там непроста ситуація з коронавірусом і на носі опалювальний сезон.

Підозра Трухановому

Національне антикорупційне бюро України вручило підозра меру Одеси Геннадію Труханову 6 жовтня.

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"Інформую суспільство про те, що підписала п'ять підозр в рамках розслідування кримінальної виробництва силами детективів НАБУ і прокурорів САП ... Підозрюваними стали мер міста, ряд міських чиновників і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалася наслідком, щоб у жодному разі не помилитися і нічого не пропустити", – розповіла генпрокурор України Ірина Венедиктова.

Вона додала, що всі ці люди причетні до злочинів, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

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