Русский
$ 26,98
31,81
  1. Новини України

Саакашвілі судиться з прикордонниками за видворення до Польщі: онлайн-трансляція

27 липня 2021 14:35

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Три роки тому політика виволокли прямо з ресторану у центрі Києва і відвезли прямо в аеропорт, де посадили на літак до Варшави

Саакашвілі мстить за своє видворення з України у 2018 році

Саакашвілі мстить за своє видворення з України у 2018 році / Фото: Getty Images

Сьогодні у Бориспільському суді розглядається справа про незаконну депортацію Міхеїла Саакашвілі у Польщу. Глава Виконавчого комітету реформ судиться з прикордонниками. Із залу суду трансляцію веде кореспондент "Сьогодні".

Реклама

Саакашвілі у суді. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Йдеться про скандальну історію, яка сталася у лютому 2018 року – тоді у центрі Києва був затриманий ексглава Одеської області Саакашвілі - за ним приїхали три "буси". Пізніше стало відомо, що політика затримали співробітники Прикордонної служби за дорученням Міграційної служби. Після затримання його відразу повезли в аеропорт і відправили літаком до Варшави (Польща).

У травні 2019 року, перед парламентськими виборами, стало відомо про повернення Саакашвілі в Україну. Його партія була зареєстрована для участі у виборчих перегонах до Верховної Ради, але не пройшла.

В тренді
Суд щодо депортації Саакашвілі та 1033-річчя Хрещення Київської Русі – анонси СЬОГОДНІ
Депортація Саакашвілі у 2018 році та Хресна хода у Києві / колаж "Сьогодні"

У грудні 2019-го Саакашвілі оскаржив в суді законність його видворення у Польщу, і Верховний суд визнав цю реадмісію законною.

Реклама

А у лютому 2020 року колишнім начальникам двох підрозділів прикордонної служби України повідомили про підозру у перевищенні повноважень при затриманні і депортації Саакашвілі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)
За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)Україна
Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більше
Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більшеЕкономіка
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринку
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринкуФінанси
Португалія відкриває в'їзд для українців: дата
Португалія відкриває в'їзд для українців: датаУкраїна
Долар на міжбанку пробив цінове
Долар на міжбанку пробив цінове "дно": що даліФінанси
Здати і втратити квартиру. Аферисти освоїли нові шахрайські схеми
Здати і втратити квартиру. Аферисти освоїли нові шахрайські схемиНерухомість

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти