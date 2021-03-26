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Найменша жертва COVID-19: у Маріуполі від коронавірусу померло немовля (відео)

26 березня, 13:56

Тетяна Очеретяна , Артем Попов

Хлопчик помер за добу після госпіталізації

У Маріуполі помер двомісячний хлопчик, який хворів на COVID-19. Це наймолодша жертва коронавірусу в Україні.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Меддиректор лікарні №4 Серветник Андрій розповів, що у дитини були супутні захворювання, які вплинули на хід хвороби.

"Дитина знаходилася на лікуванні в соматичному відділенні і знаходилася щодо питання вирішення соматичних проблем. Дитина мала ускладнення, які не пов'язані з ковідом, але які вплинули на його перебіг", – сказав він журналістам "Сьогодні".

Немовля померло через добу після госпіталізації. За словами медика, хлопчика намагалися врятувати, проте його стан швидко погіршувався. Він загинув від COVID-19 з ускладненням двосторонньої пневмонії.

Спочатку в сім'ї захворіла мати дитини.

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Нагадаємо, раніше в Миколаєві померла шестимісячна дитина, у якої діагностували COVID-19.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківській області від коронавірусу помер восьмирічний хлопчик.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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маріуполь немовля хлопчик коронавірус

Джерело: Сьогодні

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