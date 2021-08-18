Літак Міноборони вилетів до Афганістану – українців можуть евакуювати

Евакуювати наших громадян можуть двома літаками – поки що невідомо, яким вони повернуться на батьківщину

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що українці скоро можуть бути будинки. Фото: колаж "Сьогодні"

Понад 150 українців хочуть евакуюватисяз Афганістану. Міністерство закордонних справ України разом з причетними відомствами працює над створенням умов для їхньої безпечної евакуації.

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Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі агентству Інтерфакс-Україна.



"Відпрацьовуємо два плани: вивезення громадян на літаку, який вже перебуває в аеропорту Кабула, і евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів сьогодні з Києва", – каже Ніколенко.



За його словами, є три завдання, які саме вирішують українські дипломати: безпечний коридор для доступу в аеропорт, безпечна посадка людей на літак і його технічна підготовка, а також отримання дозволу на зліт і безпечний вихід літака з території Афганістану.

Що відбувається в Афганістані

Таліби захопили більшу частину Північного, Західного і Південного Афганістану в ході наступу ще до того, як США вивели свої останні війська , через що багато хто побоюється нової громадянської війни в Афганістані.

, через що багато хто побоюється нової громадянської війни в Афганістані. Протягом усього тижня урядові війська майже без боїв здавали талібам все нові й нові провінції. І в неділю вся територія Афганістану перейшла під контроль руху "Талібан".

все нові й нові провінції. І в неділю перейшла під контроль руху "Талібан". Сполучені Штати терміново почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі.

Раніше ми повідомляли, що "Талібан" оголосив "амністію" чиновникам уряду Афганістану.