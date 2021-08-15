Літак з українцями вилетів із Кабула

Зі столиці Афганістану Кабула, яку сьогодні захопили бойовики руху "Талібан", евакуювали громадян України. Вони вилетіли рейсом UWJ8001 на Київ і повинні прибути вночі в аеропорт "Бориспіль".
Про це повідомили джерела "Сьогодні".
Зараз літак Boeing 737-5Q8 з евакуйованими українцями прямує у Тбілісі, там у нього запланована дозаправка пальним.
У Києві вивезених з афганської столиці громадян України очікують близько 1:30 або пізніше.
Судячи з траєкторії руху літака з евакуйованими українцями на flightradar24, просто зараз літак наближається до Тбілісі.
Що відбувається
Таліби захопили більшу частину Північного, Західного і Південного Афганістану під час наступу ще до того, як США вивели свої останні війська, через що багато хто побоюється нової громадянської війни в Афганістані.
Згідно з повідомленнями з Афганістану, рух "Талібан" вже захопив столиці майже 20 провінцій країни: Файзабад, Газні, Фарах, Кандагар, Герат, Пулі-Хумрі, Кундуз та інші.
Десятки тисяч афганців покинули свої оселі. Сполучені Штати терміново почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв:
- Американці почали виведення військ з Афганістану на тлі наступу талібів. "Талібан" нібито попередив, що всі американські військові, які залишаться, будуть вважатися окупантами.
- Президент США Джо Байден не змінює своєї позиції і збирається далі відмовлятися від участі Америки в афганському протистоянні. "Я не відправлю ще одне покоління американців на війну в Афганістані без розумних очікувань іншого результату", – заявляв Байден у липні.