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Літак з українцями вилетів із Кабула

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
15 серпня, 22:01
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Літак Boeing 737-5Q8 з евакуйованими українцями вилетів з Афганістану у напрямку Тбілісі, де у нього запланована дозаправка перед польотом на Київ
Літак з українцями з Кабула спочатку приземлиться у Тбілісі / колаж "Сьогодні"
Літак з українцями з Кабула спочатку приземлиться у Тбілісі / колаж "Сьогодні"

Зі столиці Афганістану Кабула, яку сьогодні захопили бойовики руху "Талібан", евакуювали громадян України. Вони вилетіли рейсом UWJ8001 на Київ і повинні прибути вночі в аеропорт "Бориспіль".

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Про це повідомили джерела "Сьогодні".

Зараз літак Boeing 737-5Q8 з евакуйованими українцями прямує у Тбілісі, там у нього запланована дозаправка пальним.

Літак Boeing 737-5Q8, який везе українців додому з Кабула / JetPhotos
Літак Boeing 737-5Q8, який везе українців додому з Кабула / JetPhotos

У Києві вивезених з афганської столиці громадян України очікують близько 1:30 або пізніше.

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Судячи з траєкторії руху літака з евакуйованими українцями на flightradar24, просто зараз літак наближається до Тбілісі.

Знімок пересування літака з українцями з flightradar24
Знімок пересування літака з українцями з flightradar24

Що відбувається

Таліби захопили більшу частину Північного, Західного і Південного Афганістану під час наступу ще до того, як США вивели свої останні війська, через що багато хто побоюється нової громадянської війни в Афганістані.

Згідно з повідомленнями з Афганістану, рух "Талібан" вже захопив столиці майже 20 провінцій країни: Файзабад, Газні, Фарах, Кандагар, Герат, Пулі-Хумрі, Кундуз та інші.

Десятки тисяч афганців покинули свої оселі. Сполучені Штати терміново почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв:

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