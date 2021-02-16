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Літак з українськими туристами вилетів з Занзібару

16 лютого, 02:12

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Українців попередили, що весь багаж може не поміститися

Літак компанії SkyUp з українськими туристами, які три доби не могли вилетіти додому після відпочинку в Танзанії, вже покинув Занзібар.

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Про це розповіла одна з пасажирок рейсу, передає hromadske.

Згідно з інформацією видання, всі українці змогли вилетіти з острова рейсом PQ 1972 Занзібар – Анталія – Київ.

Водночас туроператор Kompas Ukraine повідомив пасажирам, що оскільки рейс виконується через Анталію, багаж доведеться поки частково залишити на Занзібарі – людей попросили взяти в ручну поклажу зимовий одяг, який стане в пригоді при прибутті до Києва.

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Проте представники SkyUp цю інформацію спростували, повідомивши, що літак забрав весь багаж – нібито після зльоту надійшло повідомлення, що всі речі завантажили на борт.

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Нагадаємо, близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі через поломку літака, деяким навіть довелося ночувати під відкритим небом. Серед застряглих на острові опинилася і Анастасія Зінченко, яка рік тому не могла вилетіти з китайського Уханю через свого собаку.

Пізніше турецька влада погодилися прийняти літак з українськими туристами, які три доби не могли залишити танзанійський острів Занзібар.

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Танзанія українці літак туристи
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