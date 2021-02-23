Літак з вакциною вже на підході до України

Степанов злітав до Індії і особисто проконтролював, щоб вакцину відправили до України

Заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер заявив, що літак з вакциною від коронавірусу з Індії прибуде найближчої години. Про це він сказав на брифінгу.

"Найближчої години ми очікуємо прибуття рейсу до аеропорту "Бориспіль" з вакциною", – сказав він.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у першій партії вакцини з Індії буде 500 тисяч доз. Але тривогу викликав один момент – при відвантаженні контейнерів на упаковці була назва CoviShield, а не AstraZeneca. Ми з'ясували, що за вакцина летить до нас із Індії.

У свою чергу заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповідав, що зараз МОЗ вирішує логістичні питання з Індією і наступні партії вакцини AstraZeneca прибуватимуть до України кожні 7-10 днів.

А тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Індії вдалося домовитися про постачання додаткових 5 млн доз американської вакцини NovaVax для України.

Відео: Сьогодні

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