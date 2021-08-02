Літаки, кораблі і артилерійський "бій": що буде на військовому параді у Києві та Одесі

У військовому параді задіють понад 5 тисяч особового складу, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки

Військовий парад в Україні буде грандіозним. Колаж "Сьогодні"

Поки солдати та курсанти тільки готуються до параду на День Незалежності, представник Центрального управління безпеки військової служби ЗСУ Руслан Сергієнко на форумі "Україна 30" розповів докладно про програму військових заходів у Києві та Одесі.

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Про це пише УНІАН.

За його словами, у військовому параді задіють понад 5 тисяч особового складу, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

Парад у Києві

Основна частина заходів пройде на Хрещатику – проходження урочистим маршем пішої колони, проліт повітряної колони і проїзд механізованої колони (вперше за участі іноземної техніки). А на Дніпрі передбачено урочисте проходження катерів і проліт авіації. Буде повітряний показ літаків і вертольотів.

"Парад військ починається вперше з пронесенням державного прапора України представниками сил безпеки і оборони України спільно з представниками країн-партнерів, що засвідчить співдружність і безумовну підтримку незалежності України. Проходження пішої колони вперше передбачає одночасно участь представників усіх сил безпеки і оборони України, кінологічних підрозділів України та близько 15 країн-партнерів... Проліт повітряної колони вперше одночасно передбачає участь Повітряних сил, Сухопутних військ, Військово-морських сил, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, державного підприємства "Антонов" і країн-партнерів. Завершується парад військ прольотом бойових літаків, пуском сигнальних ракет і димами кольорів державного прапора України", – розповів Сергієнко.

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Також планується артилерійський салют з Труханового острова.

Парад в Одесі

Одночасно з проведенням параду заплановано урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ військової техніки в Одесі. У проходженні кораблів візьмуть участь патрульні катери, яхти порту "Одеса" і судна країн-партнерів.

Планується проліт літаків, вогневе ураження берегових цілей, артилерійський "бій" з катерами "противника" та висадка десанту.



Як повідомляли новини "Сьогодні", військовий парад далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.

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