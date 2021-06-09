Літаки НАТО над Києвом: яким буде військовий парад на День Незалежності

Кабінет міністрів затвердив програму святкування 30-ї річниці незалежності України. Основним заходом стане військовий парад у Києві за участі іноземних літаків. Також техніку покажуть і в Одесі.
Про це йдеться в опублікованому на сайті уряду розпорядженні.
Згідно з документом, 24 серпня на Хрещатику і Майдані Незалежності відбудеться військовий парад, але цього разу не лише з маршируючими солдатами і військовою технікою, а й за участі авіації: планується проліт літаків у складі повітряної колони ЗСУ і збройних сил країн-партнерів .
Як повідомляє Мілітарний портал, до параду українські винищувачі МіГ-29 оснастять системою генерування димів.
Також у Києві на Дніпрі відбудеться урочисте проходження катерів і проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.
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На Михайлівській площі буде організована виставка сучасних зразків озброєння і техніки українських силових структур.
В Одесі на зовнішньому рейді морського порту урочисто пройдуть бойові кораблі і судна забезпечення, літатиме авіація, організують виставку військової техніки.
Увечері в столиці святкування підсумує артилерійський салют на Трухановому острові.
Як повідомляли новини "Сьогодні", народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський розповідав, що на День Незалежності Хрещатиком може пройти історична колона з воїнами різних епох.