Літаки по всій Україні не можуть вилетіти до Туреччини: наскільки все погано

Пасажири двох українських авіакомпаній застрягли по всій країні перед вильотом в і з Анталії. Фото: колаж "Сьогодні"

На додачу до п'яти рейсів з Києва, у яких затримали злети і вильоти до та з турецької Анталії, затримки торкнулися й низки інших українських аеропортів.

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Про це повідомляє кореспондентка телеканалу "Україна 24" Юлія Безбородько.

Зокрема, наразі затримуються не менш як десять рейсів двох авіакомпаній – "Міжнародних авіаліній України" і Azur Air Ukraine:

Одеса

PS 5353 Одеса-Анталія МАУ з вильотом о 17:50;

PS 5354 Анталія-Одеса МАУ з прильотом о 16:40.

Харків

PS 5347 Харків-Анталія МАУ з вильотом о 5:00;

PS 5348 Анталія-Харків МАУ з прильотом в 18:15.

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Львів

PS 5361 Львів-Анталія МАУ з вильотом о 5:00;

PS 5362 Анталія-Львів МАУ з прильотом о 17:25.

Запоріжжя

PS 5371 Запоріжжя-Анталія МАУ з вильотом о 12:15;

PS 5372 Анталія-Запоріжжя МАУ з прильотом в 10:55;

QU 6411 Запоріжжя-Анталія Azur Air Ukraine з вильотом о 12:30;

QU 6412 Анталія-Запоріжжя Azur Air Ukraine з прильотом в 11:30.

Чітку причину затримки поки що не оголосили, відомо лише, що рейси перенесені через відсутність дозволу з боку Туреччини.

Наразі всі рейси з турецького Бодрума перенаправляються до Анталії – в аеропорту відучора дня немає електрики через пожежу.

Тим часом пасажири чотирьох з п'яти літаків (це близько 700 осіб), які мали летіти в Туреччину з київського "Борисполя", вже пройшли реєстрацію на свої рейси.

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