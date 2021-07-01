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Літаки по всій Україні не можуть вилетіти до Туреччини: наскільки все погано

1 липня 2021 11:42

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

В аеропортах п'яти українських міст затримуються вильоти рейсів до Антальї – офіційна причина досі невідома

Пасажири двох українських авіакомпаній застрягли по всій країні перед вильотом в і з Анталії. Фото: колаж "Сьогодні"

Пасажири двох українських авіакомпаній застрягли по всій країні перед вильотом в і з Анталії. Фото: колаж "Сьогодні"

На додачу до п'яти рейсів з Києва, у яких затримали злети і вильоти до та з турецької Анталії, затримки торкнулися й низки інших українських аеропортів.

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Про це повідомляє кореспондентка телеканалу "Україна 24" Юлія Безбородько.

Зокрема, наразі затримуються не менш як десять рейсів двох авіакомпаній – "Міжнародних авіаліній України" і Azur Air Ukraine:

Одеса

  • PS 5353 Одеса-Анталія МАУ з вильотом о 17:50;
  • PS 5354 Анталія-Одеса МАУ з прильотом о 16:40.

Харків

  • PS 5347 Харків-Анталія МАУ з вильотом о 5:00;
  • PS 5348 Анталія-Харків МАУ з прильотом в 18:15.
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Львів

  • PS 5361 Львів-Анталія МАУ з вильотом о 5:00;
  • PS 5362 Анталія-Львів МАУ з прильотом о 17:25.

Запоріжжя

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  • PS 5371 Запоріжжя-Анталія МАУ з вильотом о 12:15;
  • PS 5372 Анталія-Запоріжжя МАУ з прильотом в 10:55;
  • QU 6411 Запоріжжя-Анталія Azur Air Ukraine з вильотом о 12:30;
  • QU 6412 Анталія-Запоріжжя Azur Air Ukraine з прильотом в 11:30.

Чітку причину затримки поки що не оголосили, відомо лише, що рейси перенесені через відсутність дозволу з боку Туреччини.

Наразі всі рейси з турецького Бодрума перенаправляються до Анталії – в аеропорту відучора дня немає електрики через пожежу.

Тим часом пасажири чотирьох з п'яти літаків (це близько 700 осіб), які мали летіти в Туреччину з київського "Борисполя", вже пройшли реєстрацію на свої рейси.

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