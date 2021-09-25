Літаки Росії вторглися в район військових навчань ЗСУ

Росія зробила чергову провокацію проти України – направила свої літаки-розвідники в район навчань ЗСУ з проведенням бойових стрільб зенітних військ.
Про це повідомляє в Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.
Що сталося
Інцидент стався в акваторії Чорного моря. Там проводили бойові стрільби зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ ЗСУ. В заборонену зону залетіли російські літаки-розвідники типу Су-24МР і Іл-20.
"Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети," – йдеться в повідомленні.
Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що російське керівництво в черговий раз демонструє своє справжнє обличчя. Влаштовуючи провокації, вони наражають на небезпеку власних військових льотчиків.
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