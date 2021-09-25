Літаки Росії вторглися в район військових навчань ЗСУ та посол Канади дала поради української молоді – головні новини за ніч

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Літаки Росії вторглися в район військових навчань ЗСУ
Росія зробила чергову провокацію проти України – направила свої літаки-розвідники в район навчань ЗСУ з проведенням бойових стрільб зенітних військ.
Посол Канади дала поради української молоді
громадян потрібно з дитинства привчати відмовитися від думки , Що нібито є прості, "чорно-білі" відповіді на складні питання. Про це заявила посол Канади в Україні Лариса Ґаладза під час виступу на Молодіжній зустрічі Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", який заснував фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
Замах на Шефіра – це дзвінок для президента – Гордон
зазіхаючи на першого помічника президента України Сергія Шефіра , Замовники мали намір "передати повідомлення" Володимиру Зеленському. Таку думку висловив телеведучий і журналіст Дмитро Гордон в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".
СБУ повідомила підозра керівництву "Партії Шарія"
співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру однією з керівниць "Партії Шарія" в підробці документів про покупку цієї політичної сили і про обрання її керівників.