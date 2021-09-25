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СЬОГОДНІ Новини України

Літаки Росії вторглися в район військових навчань ЗСУ та посол Канади дала поради української молоді – головні новини за ніч

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
25 вересня, 07:39
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Росія зробила чергову провокацію проти України і посол Канади Лариса Ґаладза дала поради української молоді
Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс і Галадза вважає, що її країна має традицію залучення молоді до вирішення важливих державних питань, Колаж "Сегодня".
Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс і Галадза вважає, що її країна має традицію залучення молоді до вирішення важливих державних питань, Колаж "Сегодня".

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Літаки Росії вторглися в район військових навчань ЗСУ

Росія зробила чергову провокацію проти України – направила свої літаки-розвідники в район навчань ЗСУ з проведенням бойових стрільб зенітних військ.

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Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс. Колаж "Сегодня".
Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс. Колаж "Сегодня".

Посол Канади дала поради української молоді

громадян потрібно з дитинства привчати відмовитися від думки , Що нібито є прості, "чорно-білі" відповіді на складні питання. Про це заявила посол Канади в Україні Лариса Ґаладза під час виступу на Молодіжній зустрічі Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", який заснував фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Галадза в 1994 році отримала ступінь бакалавра з відзнакою з політичних наук та етики в коледжі Трініті. Колаж "Сегодня".
Галадза в 1994 році отримала ступінь бакалавра з відзнакою з політичних наук та етики в коледжі Трініті. Колаж "Сегодня".

Замах на Шефіра – це дзвінок для президента – Гордон

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зазіхаючи на першого помічника президента України Сергія Шефіра , Замовники мали намір "передати повідомлення" Володимиру Зеленському. Таку думку висловив телеведучий і журналіст Дмитро Гордон в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Дмитро Гордон вважає, що замах був "дзвіночком" для президента / Колаж "Сьогодні"
Дмитро Гордон вважає, що замах був "дзвіночком" для президента / Колаж "Сьогодні"

СБУ повідомила підозра керівництву "Партії Шарія"

співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру однією з керівниць "Партії Шарія" в підробці документів про покупку цієї політичної сили і про обрання її керівників.

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24 вересня 1991. 🇺🇦24 вересня 1991 Візит голови Верховної Ради України Леоніда Кравчука до Канади завершено...

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