Самоочищення системи. Венедиктова назвала число правоохоронців-хабарників

У правоохоронній системі України відбувається постійне самоочищення від нечесних співробітників – тільки від початку року 270 працівникам правопорядку повідомили про підозру у вчиненні злочинів.

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Про це 5 квітня на своїй сторінці в Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова

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Так, минулого тижня після отримання 8 тисяч доларів в якості хабара був затриманий керівник відділу однієї з місцевих прокуратур в Запорізькій області. Він обіцяв за гроші не притягувати підозрюваного до кримінальної відповідальності і припинити кримінальне провадження за фактом розтрати бюджетних коштів, хоча на той момент вже був звільнений.

Крім того, за підбурювання до дачі хабара затримали прокурорку одного з окружних прокуратур Києва – жінка обіцяла закрити кримінального провадження про нанесення тілесних ушкоджень правоохоронці за 5 тисяч доларів. На етапі отримання першої частини хабара прокурорку затримали.

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А днями в суд також направили провадження щодо прокурора однієї з Київських місцевих прокуратур і співробітника одного з Головних управлінь СБУ. Вони пропонували представнику банку за 100 тис. доларів закрити ними ж сфальсифіковане кримінальне провадження.

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"Антикорупційну боротьбу ми маємо починати зі свого колективу. Тільки від початку 2021 року Генеральною інспекцією Офісу Генпрокурора за вчинення корупційних злочинів притягнуто до кримінальної відповідальності 4 прокурорів, 2 співробітників поліції та 1 фізичну особу-співучасника", – зазначила Венедиктова, додавши, що загалом нечесні співробітники правопорядку могли отримати хабарів на понад 800 тис. гривень.

Крім того, після поданих дисциплінарних скарг протягом року 8 прокурорів були звільнені з займаних посад. А за перший квартал цього року три колишніх прокурори отримали вироки, які вже вступили в законну силу.

А загалом за перших три місяці року до суду направили 270 кримінальних проваджень, складених стосовно працівників правопорядку.

"Ми не тільки викриваємо тих, хто став на хибну стежку, а й доводимо ці справи до суду", – резюмувала Венедіктова.

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Нагадаємо, що раніше цього самого місяця НАБУ і САП направили до суду справу про рекордний хабар в розмірі 6 млн гривень керівництву цих відомств.

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